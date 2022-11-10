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    Bakan Kasapoğlu, Turkuvaz Medya’nın ev sahipliğindeki Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda konuştu: Türk spor markasını zirveye taşıdık

    Kasapoğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki ‘Tesis Devrimi’yle 21 yılda tüm branşlarda olduğu gibi futbola da altyapı ve endüstri anlamında önemli katkılar sağladık. 36 adet şehir stadyumu inşa ettik. Son 4 senede 19 bin 620 madalya elde ettik” ifadesini kullandı.

    Türk spor markasını zirveye taşıdık

    Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç'ın gerçekleştirdiği 'Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni' T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.



    50 BRANŞTA MADALYA
    Bu önemli organizasyonda bir konuşma yapan Bakan Muharrem Kasapoğlu, "Sporun tabana yayıldığı, spor kültünün yaygınlaştığı, her yaştan herkesin daha fazla spor yaptığı, tüm branşlarda dünyada liste başı sporcuların yetiştiği bir ülke olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen 'Tesis Devrimi'yle son 21 yılda, bu noktada ciddi bir atılım gerçekleştirdik. Tüm branşlarda olduğu gibi futbola da altyapı ve endüstri anlamında önemli katkılar sağladık. 36 adet şehir stadyumu inşa ettik" diye konuştu. Türkiye'nin son 4 senede, toplam 19 bin 620 uluslararası madalya elde ettiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Sadece 2022'nin ilk 10 ayında, uluslararası organizasyonlarda bin 503'ü altın, bin 478'i gümüş, bin 579'u bronz olmak üzere 4 bin 560 madalya kazandık. Uluslararası madalya kazandığımız branş sayısı 50'nin üzerine çıktı" diye konuştu.



    MAKSİMUM DESTEĞİ HER ZAMAN VERECEĞİZ
    Organizasyonun açılış konuşmasını Sabah ve Daily Sabah İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman yaptı. Uzman, "Türkiye'deki futbol ekonomisi Avrupa'da 6. sırada. Türk futbolunun dünyada daha ön sıralara tırmanması, ekonomiden daha fazla pay alması için yapılan tüm çalışmaları Turkuvaz Medya Grubu olarak destekliyor, tüm organlarımız ile maksimum desteği vermeye gayret ediyoruz" ifadesini kullandı.



        SPORCULARI KORUMAK BİZİM GÖREVİMİZ
        Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, "Ödül almaya hak kazanmış sporcularımızı burada ağırlıyor olmaktan çok büyük bir gurur duyuyoruz. Turkuvaz Medya Grubu olarak sporun ve sporcuların daima yanında ve destekçisi olduk. Sporu kendisine hayat amacı edinmiş tüm gençlerimizi, sporcularımızı gıpta ile izliyor, gurur duyuyor ve onları korumayı görev biliyoruz" diye konuştu.



        TARİHİ YAZANLARA ÖDÜL VERDİ
        gençlik ve Spor Baka Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Futbolda Tarih Yazanlar Ödülü'nü' Ampute Milli Takımı'na takdim etti. Ay- Yıldızlılar ülkemizde düzenlenen Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşarak tarihi bir başarıya imza atmıştı. Ödülü teknik direktör Osman Çakmak ve futbolcular aldı.



        ABDULLAH AVCI TARTIŞMAYA KAPALI
        Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın moderatörlüğünde açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı ile ilgili eleştirilere tepki gösteren Ahmet Ağaoğlu, "Hoca eleştirilebilir. Oyun sistemini, değişikliklerini eleştirebilirsiniz ama hoca tartışılmaz. Takımı, uzun süre sonra şampiyon yapan hocanın tartışılmasını doğru bulmam. Değişikliği sevmem. Devamlılık esastır. Yanlışları, hataları, eksikleri düzelterek devam edersiniz. Her değişiklik yeniden yapılanmayı getirir, sıkıntıları vardır. Hoca eleştirilebilir. Zor geçen maçlardan sonra karşılaşıyoruz ama hocayla devam edeceğiz" dedi.

        ŞARTLAR UYARSA ICARDI'Yİ ALIRIZ
        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Futbol Plus'tan Kağan Dursun'a önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, "Icardi'nin bize maaş maliyeti 750 bin Euro. Performansı da giderek yükseliyor. Sezon sonu eğer bizim ekonomik durumumuz ve PSG'nin istekleri örtüşürse bonservisini alabiliriz" diye konuştu. Okan Buruk ve takımın performansından çok memnun olduklarını da belirten Özbek, "Yeni kurulan bir takım olduğumuz için oyuncuların birbirine alışması bir süreç alacaktır. Galatasaray'ın performansının her hafta artarak gittiğini izliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



            AKADEMİ DEVRİMİ MÜJDESİ
            Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi birlik beraberlik çağrısında bulundu. 5 ay önce göreve geldiklerini aktaran Büyükekşi, "Adaylığımı açıkladığımdan beri üzerinde ısrarla durduğum ve futbol dünyamızda eksikliğini hissettiğimiz dört konunun hep altını çizdim. Bunlar güven, adalet, şeffaflık ve eşitlik. Federasyon olarak ilk günden bu yana her kulübümüze eşit mesafedeyiz ve eşit mesafede olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Büyükekşi, "Süper Lig takımları başta olmak üzere akademi zorunluluğu getirmeyi planlıyoruz. Kulüplerin altyapıdan yukarı doğru futbolcu yetiştirebilmeleri noktasında TFF'nin öncülük etmesi lazım. Ortak akılla hareket etmeliyiz" dedi.



            A Kanallar Genel Müdürü Haluk Çimen, Dursun Özbek ve Ahmet Ağaoğlu ile objektiflere işte böyle poz verdi.



            Yılın Teknik Direktörü Abdullah Avcı ödülünü A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin'in elinden aldı.



                Erden Timur, Emre Kocadağ ve Okan Buruk'un çok neşeli sohbetleri paneldeki herkesin dikkatini çekti.



                Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Okan Buruk ve Abdullah Avcı birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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