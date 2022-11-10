Bakan Kasapoğlu, Turkuvaz Medya’nın ev sahipliğindeki Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda konuştu: Türk spor markasını zirveye taşıdık





50 BRANŞTA MADALYA

Bu önemli organizasyonda bir konuşma yapan Bakan Muharrem Kasapoğlu, "Sporun tabana yayıldığı, spor kültünün yaygınlaştığı, her yaştan herkesin daha fazla spor yaptığı, tüm branşlarda dünyada liste başı sporcuların yetiştiği bir ülke olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen 'Tesis Devrimi'yle son 21 yılda, bu noktada ciddi bir atılım gerçekleştirdik. Tüm branşlarda olduğu gibi futbola da altyapı ve endüstri anlamında önemli katkılar sağladık. 36 adet şehir stadyumu inşa ettik" diye konuştu. Türkiye'nin son 4 senede, toplam 19 bin 620 uluslararası madalya elde ettiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Sadece 2022'nin ilk 10 ayında, uluslararası organizasyonlarda bin 503'ü altın, bin 478'i gümüş, bin 579'u bronz olmak üzere 4 bin 560 madalya kazandık. Uluslararası madalya kazandığımız branş sayısı 50'nin üzerine çıktı" diye konuştu.