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    • Spor
    • 03.11.2022 21:48
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    • 03.11.2022 21:56
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    Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dinamo Kiev - Fenerbahçe | CANLI

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya geliyor.

    Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçındaki ilk 11'i belli oldu.

    İLK 11'LER
    DİNAMO KİEV: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin

    FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Osayi, Crespo, Arao, Arda, Valencia, Lincoln, Batshuayi.

    İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

    FENERBAHÇE LİDERLİK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK
    Son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirmek için sahaya çıkacak.

    Fenerbahçe, grubu lider bitirmek için Dinamo Kiev karşısında kazanmanın yanı sıra averajını yükseltmeye de çalışacak.

        Sarı-lacivertlilerin takipçisi Rennes ise AEK Larnaca ile evinde karşılaşacak.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
        Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

        DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
        Saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetecek. Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak. Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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