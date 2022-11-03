Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetecek. Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak. Karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.