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    • Spor
    • 10.11.2022 13:30
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    • 10.11.2022 13:42
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    Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu! İşte Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu. Haftanın en kritik mücadelesi olarak öne çıkan Başakşehir-Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

    Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Medipol Başakşehir - Galatasaray müsabakasında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın, 12 Kasım Cumartesi ve 13 Kasım Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre 12 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak ise Ali Şansalan görev alacak.

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:

    Yarın
    20.00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
    20.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan

    12 Kasım Cumartesi
    14.30 Sivasspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
    17.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Arda Kardeşler
    20.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

    13 Kasım Pazar
    14.30 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Mustafa Kürşad Filiz
    17.00 İstanbulspor - Hatayspor: Mert Güzenge
    17.00 Kayserispor - Konyaspor: Kadir Sağlam
    20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Bahattin Şimşek

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    Haberler Spor Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu! İşte Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri
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