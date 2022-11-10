Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu! İşte Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Medipol Başakşehir - Galatasaray müsabakasında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın, 12 Kasım Cumartesi ve 13 Kasım Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre 12 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak ise Ali Şansalan görev alacak.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:
Yarın
20.00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
20.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan
12 Kasım Cumartesi
14.30 Sivasspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Arda Kardeşler
20.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 Kasım Pazar
14.30 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 İstanbulspor - Hatayspor: Mert Güzenge
17.00 Kayserispor - Konyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Bahattin Şimşek