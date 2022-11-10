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    • Spor
    • 10.11.2022 15:22
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    • 10.11.2022 16:58
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    Çaykur Rizespor kazandı kupada 5. tura yükseldi | Çaykur Rizespor 2 - 1 Kırklarelispor

    Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Kupada Çaykur Rizespor, Kırklarelispor'u evinde ağırladı. Saat 15.00'te başlayan karşılaşmayı ev sahibi Karadeniz temsilcisi 2-1'lik skorla kazanarak bir üst tura yükseldi.

    Çaykur Rizespor kazandı kupada 5. tura yükseldi

    Rizespor ile Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Burak Olcar düdük çaldı.

    Karşılaşmayı 2-1 kazanan Karadeniz ekibi, 5. tura adını yazdırdı. Rizespor'a turu getiren golleri Benhur Keser kaydetti. Kırklarelispor'un tek golünü Ensar Arslan attı.

    ÇAYKUR RİZESPOR-KIRKLARELİSPOR MAÇI 11'LERİ
    Çaykur Rizespor:     Zafer, Mithat, Berkay, Anıl, Ercan, Enes, Eren, Papa, Benhur, Kubilay, Sefa
    Kırklarelispor: Hüseyin, Sinan, Uğur, Cengiz, Canberk, Serhat, Mert, Ömer, Mahmut, Ensar, Enes

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    Haberler Spor Çaykur Rizespor kazandı kupada 5. tura yükseldi | Çaykur Rizespor 2 - 1 Kırklarelispor
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