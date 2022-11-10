Çaykur Rizespor kazandı kupada 5. tura yükseldi | Çaykur Rizespor 2 - 1 Kırklarelispor

Rizespor ile Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Burak Olcar düdük çaldı.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Karadeniz ekibi, 5. tura adını yazdırdı. Rizespor'a turu getiren golleri Benhur Keser kaydetti. Kırklarelispor'un tek golünü Ensar Arslan attı.
ÇAYKUR RİZESPOR-KIRKLARELİSPOR MAÇI 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Zafer, Mithat, Berkay, Anıl, Ercan, Enes, Eren, Papa, Benhur, Kubilay, Sefa
Kırklarelispor: Hüseyin, Sinan, Uğur, Cengiz, Canberk, Serhat, Mert, Ömer, Mahmut, Ensar, Enes