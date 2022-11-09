Jesus'tan uygulamalı ders! Portekizli hoca 10 kişi nasıl oynanacağını herkese gösterdi

Lider Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u 1-0 yenerek 5 puan farkla zirvedeki yerini korurken, maça damgasını vuran isim teknik direktör Jorge Jesus oldu. Sarı-Lacivertliler 48. dakikada Michy Batshuayi'nin atılması sonrası 10 kişi kalmasına rağmen, adeta eksik oynadığını hiç hissetmedi ve çok da zorlanmadan 3 puana ulaştı.
MÜTHİŞ TAKTİK BAŞARISI
Fenerbahçe'nin 1 kişi eksik olmasına karşın gösterdiği performans, Jesus'un teknik adamlık kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Portekizli hocanın müthiş taktik başarısı, istatistiklere de direkt yansıdı. Sarı-Lacivertliler uzatmalarla beraber 50 dakika 10 kişi oynadığı bölümde 1-0 öne geçti. Kalesinde hiç tehlike yaşamayan Kanarya, Sivasspor'a sadece 2 şut ve 1 korner izni verdi. Fenerbahçe, Sivas önünde 10 kişiyle son anlarda bile pres yapıp 3 puanı alırken rakiplerinden Galatasaray, Alanyaspor karşısında 2-0'ı, Beşiktaş ise 3-0'ı koruyamamıştı.
1 PUANA BİLE SEVİNMİŞTİ!
Üstelik Cimbom 10 kişi oynadığı bölümde rakibine 15 şut ve 10 korner izni verirken sayısız kale önü tehlikeli yaşamıştı. Kartal da 10 kişiyle Alanya'ya 10 şut ve 10 korner attırırken, adeta 1 puana sevinmişti. Jesus'lu Fener'in 10 kişi performansı, "İşte büyük takım böyle oynar. Jesus yine teknik adamlık dersi verdi" şeklinde yorumlandı.