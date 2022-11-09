Jesus'tan uygulamalı ders! Portekizli hoca 10 kişi nasıl oynanacağını herkese gösterdi





MÜTHİŞ TAKTİK BAŞARISI

Fenerbahçe'nin 1 kişi eksik olmasına karşın gösterdiği performans, Jesus'un teknik adamlık kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Portekizli hocanın müthiş taktik başarısı, istatistiklere de direkt yansıdı. Sarı-Lacivertliler uzatmalarla beraber 50 dakika 10 kişi oynadığı bölümde 1-0 öne geçti. Kalesinde hiç tehlike yaşamayan Kanarya, Sivasspor'a sadece 2 şut ve 1 korner izni verdi. Fenerbahçe, Sivas önünde 10 kişiyle son anlarda bile pres yapıp 3 puanı alırken rakiplerinden Galatasaray, Alanyaspor karşısında 2-0'ı, Beşiktaş ise 3-0'ı koruyamamıştı.