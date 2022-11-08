Galatasaray-Ofspor maçında dikkat çeken kare! Mauro Icardi ve Wanda Nara yine yan yana

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroda rotasyona giderken derbinin kahramanı Mauro Icardi maç kadrosunda yer almadı.
Mücadeleyi tribünde takip eden Arjantinli yıldızın yanında ise çalkantılı ilişkileriyle gündem olan Wanda Nara vardı.
Geçen günlerde ilişkilerini sona erdirdiklerini ve ayrıldıklarını açıklayan Wanda Nara, Türkiye'ye gelirken Galatasaray'ın maçını da Icardi'yle birlikte tribünde takip etti.
Wanda Nara, Icardi'nin menajerliğini de yürütüyordu.