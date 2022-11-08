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    • Spor
    • 08.11.2022 21:47
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    • 08.11.2022 21:51
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    Galatasaray-Ofspor maçında dikkat çeken kare! Mauro Icardi ve Wanda Nara yine yan yana

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda evinde Yeşilyurt Ofspor'u konuk etti. Beşiktaş maçının yıldız ismi Mauro Icardi rotasyon nedeniyle maçı tribünde takip ederken, bir ayrılıp bir barıştığı Wanda Nara da yanında yer aldı. İkilinin maçı birlikte takip etmesi "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

    Mauro Icardi ve Wanda Nara yine yan yana

    Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroda rotasyona giderken derbinin kahramanı Mauro Icardi maç kadrosunda yer almadı.

    Mücadeleyi tribünde takip eden Arjantinli yıldızın yanında ise çalkantılı ilişkileriyle gündem olan Wanda Nara vardı.

    Geçen günlerde ilişkilerini sona erdirdiklerini ve ayrıldıklarını açıklayan Wanda Nara, Türkiye'ye gelirken Galatasaray'ın maçını da Icardi'yle birlikte tribünde takip etti.

    Wanda Nara, Icardi'nin menajerliğini de yürütüyordu.
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        Haberler Spor Galatasaray-Ofspor maçında dikkat çeken kare! Mauro Icardi ve Wanda Nara yine yan yana
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