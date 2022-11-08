Galatasaray-Ofspor maçında dikkat çeken kare! Mauro Icardi ve Wanda Nara yine yan yana

Mücadeleyi tribünde takip eden Arjantinli yıldızın yanında ise çalkantılı ilişkileriyle gündem olan Wanda Nara vardı.

Geçen günlerde ilişkilerini sona erdirdiklerini ve ayrıldıklarını açıklayan Wanda Nara, Türkiye'ye gelirken Galatasaray'ın maçını da Icardi'yle birlikte tribünde takip etti.