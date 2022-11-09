Jorge Jesus kesti kulüp aramaya başladı! Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor

Geçen sezon sarı-lacivertli formayla 33'ü lig, 2'si Türkiye Kupası ve 2'si Konferans Ligi olmak üzere 37 maçta boy gösteren 31 yaşındaki golcü, 15 kez fileleri sarsarken, 4 de asist yaptı. Serdar, Fenerbahçe'de gösterdiği performans sonrası Türkiye A Milli Takımı'na kadar yükseldi.