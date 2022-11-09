Jorge Jesus kesti kulüp aramaya başladı! Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'nin santrforu Serdar Dursun, forma bulamadığı gerekçesiyle kulüpten ayrılma kararı aldı. 31 yaşındaki futbolcu, Almanya'da kulüp aramaya başladı. Tecrübeli oyuncu, devre arasında Başkan Ali Koç'tan kolaylık isteyecek.
2020-2021 sezonunda Bundesliga 2'de SV Darmstadt'ta 36 maçta 29 gol, 8 asist yapan ve gol kralı olan Serdar Dursun, bir sonraki sezon bonservisini eline alarak Fenerbahçe'ye imza attı.
Geçen sezon sarı-lacivertli formayla 33'ü lig, 2'si Türkiye Kupası ve 2'si Konferans Ligi olmak üzere 37 maçta boy gösteren 31 yaşındaki golcü, 15 kez fileleri sarsarken, 4 de asist yaptı. Serdar, Fenerbahçe'de gösterdiği performans sonrası Türkiye A Milli Takımı'na kadar yükseldi.