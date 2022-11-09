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    Galatasaray, Ziraat Türkiye kupası 4. turunda Ofspor’u çok zor aştı

    Of, 18’de Miraç’ın nefis şutuyla öne geçti. Gomis dünyaları kaçırırken Seferovic 37’de eşitledi. Aslan, 79’da Berkan’la etten duvarı yıkabildi. İşte detaylar...

    Of’layıp turladı

    Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Galatasaray'ın konuğu 3. Lig ekibi Ofspor'du. Aslan baskıyı kursa da ilk gol 18. dakikada Miraç'ın ceza sahası dışından nefis şutuyla geldi: 0-1. Gomis gol kaçırma rekoruna koşarken Seferovic 37'de skoru eşitledi: 1-1.

    BERKAN İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ
    İkinci yarıda da senaryo değişmedi. Galatasaraylı futbolcular sırayla net gol fırsatlarını harcamaya devam etti. 79. dakikada Mata'nın pasında ceza sahası yayında topla buluşan Berkan Kutlu sarıkırmızılı takımda ilk resmi golünü bu maçta atabildi: 2-1.

    ASLAN İSTATİSTİKLERİ PATLATTI
    Galatasaray maç boyu rakip kaleye tam 28 şut yolladı. Bu şutların 7'si kaleyi tutarken, 1 top direkten döndü. Sarı-kırmızılılar topla oynamada yüzde 74'e-26'lık üstünlük kurdu. Ancak maçı sadece 1 farkla rakibini kazabildi.

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