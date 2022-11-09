Galatasaray, Ziraat Türkiye kupası 4. turunda Ofspor’u çok zor aştı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Galatasaray'ın konuğu 3. Lig ekibi Ofspor'du. Aslan baskıyı kursa da ilk gol 18. dakikada Miraç'ın ceza sahası dışından nefis şutuyla geldi: 0-1. Gomis gol kaçırma rekoruna koşarken Seferovic 37'de skoru eşitledi: 1-1.



BERKAN İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

İkinci yarıda da senaryo değişmedi. Galatasaraylı futbolcular sırayla net gol fırsatlarını harcamaya devam etti. 79. dakikada Mata'nın pasında ceza sahası yayında topla buluşan Berkan Kutlu sarıkırmızılı takımda ilk resmi golünü bu maçta atabildi: 2-1.



ASLAN İSTATİSTİKLERİ PATLATTI

Galatasaray maç boyu rakip kaleye tam 28 şut yolladı. Bu şutların 7'si kaleyi tutarken, 1 top direkten döndü. Sarı-kırmızılılar topla oynamada yüzde 74'e-26'lık üstünlük kurdu. Ancak maçı sadece 1 farkla rakibini kazabildi.

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