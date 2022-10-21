Galatasaraylılar rahatsız! Icardi futboldan daha çok özel hayatıyla gündemde

Bir magazin sitesi, "Wanda Nara, Mauro Icardi'yi affetti" şeklinde haber yaptı. Ardından Wanda Nara, "Affedecek bir şeyim yok, biz ayrıldık" diye cevap verdi. Icardi ise bu yorumun altına, "Ayrıldık mı, birkaç gün önce Arjantin'e geldiğimde olduğu gibi mi? Harika zaman geçirdik" yorumunu yaptı.