Galatasaraylılar rahatsız! Icardi futboldan daha çok özel hayatıyla gündemde

Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında hemen hemen her gün bir olay yaşanıyor. Galatasaray taraftarı, Arjantinli yıldızın futbolunu değil de özel hayatını takip ederken daha çok yoruluyor! Taraftarlar bu durumdan çok rahatsız. İkili arasında sosyal medyadaki konuşmalar yine gündem oldu.
Bir magazin sitesi, "Wanda Nara, Mauro Icardi'yi affetti" şeklinde haber yaptı. Ardından Wanda Nara, "Affedecek bir şeyim yok, biz ayrıldık" diye cevap verdi. Icardi ise bu yorumun altına, "Ayrıldık mı, birkaç gün önce Arjantin'e geldiğimde olduğu gibi mi? Harika zaman geçirdik" yorumunu yaptı.
Bu yorumlar sonrasında Galatasaray taraftarı daha da sinirlendi… Sosyal medyadan Arjantinli yıldıza büyük tepki gösterdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Icardi'nin aklının sahada olmadığını ve bir an önce sahaya odaklanması gerektiğini belirttiler.