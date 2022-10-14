Icardi'nin sürekli özel hayatıyla gündeme gelmesi taraftarların sabrını taşırdı

Cimbom'da Mauro Icardi sıkıntısı yaşanıyor. Arjantinli yıldızın şu ana kadar futboluyla değil sadece özel hayatıyla gündeme gelmesi en sonunda taraftarların da sabrını taşırdı. Kayserispor önünde ilk 11'de forma giymesi beklenen Icardi'nin önceki gece Instagram'dan canlı yayın açarak yine Wanda Nara ve evliliğiyle ilgili açıklamalarda bulunması büyük tepki topladı.







ICARDI: BEN DELİ DEĞİLİM!

Yıldız futbolcu, "Ben deli değilim. Artık geldiğimiz noktada Wanda'nın savunulacak bir tarafı kalmadı. Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor. Ben bunlara katlanmaya hazır değilim. Sadece çocuklarımızı düşünüyorum. Çünkü, olan onlara oluyor. Benim nasıl bir baba olduğumu biliyorlar. Wanda döndüğü zaman ne yapacağımıza oturup bakacağız. Medyadaki bu sirk oyunu bitecek" ifadelerini kullandı. Icardi'nin yine özel hayatıyla gündeme gelmesi sonrası isyan eden taraftarlar, "Artık yeter! Seni gollerinle konuşalım. Sürekli Nara ve sorunlarını dinlemekten sıkıldık" yorumunu yaptı. Icardi'nin Kayseri deplasmanında sergileyeceği performans büyük merak konusu.

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