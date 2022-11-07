Takvim.com.tr yazdı Galatasaray'dan Sergio Oliveira Portekiz'in Dünya Kupası kadrosuna seçildi

2022 Dünya Kupası öncesinde merakla beklenen Portekiz Milli Takımın 55 kişilik geniş kadrosu belli oldu. Süper Lig'den ise sadece bir isim yer aldı.
Portekiz Milli Takımı Süper Lig'den geniş kadroya Galatasaray forması giyen orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı davet etti. Süper Lig'de forma giyen diğer Portekizli oyuncular geniş kadroda yer bulamadılar.
İşte geniş kadro
Kaleciler:
Diogo Costa (FC Porto)
Rui Patricio (AS Roma/Italy)
Anthony López (Olympique Lyonne/France)
Jose Sa (Wolverhampton Wanderers/England)
Rui Silva (Real Betis/Spain)