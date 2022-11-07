Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.11.2022 16:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.11.2022 16:55
    ABONE OL

    Takvim.com.tr yazdı Galatasaray'dan Sergio Oliveira Portekiz'in Dünya Kupası kadrosuna seçildi

    Son dakika Galatasaray haberleri | Sezon başında Galatasaray'ın Porto'dan transfer ettiği Sergio Oliveira, Portekiz'in Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için belirlediği geniş kadroya seçildi. Takvim.com.tr geçtiğimiz günlerde Sergio Oliveira'nın Portekiz Milli Takımı'na seçileceğini yaptığı haberle duyurmuştu.

    takvim.com.tr
    Takvim.com.tr yazdı Dünya Kupası biletini kaptı

    2022 Dünya Kupası öncesinde merakla beklenen Portekiz Milli Takımın 55 kişilik geniş kadrosu belli oldu. Süper Lig'den ise sadece bir isim yer aldı.

    Portekiz Milli Takımı Süper Lig'den geniş kadroya Galatasaray forması giyen orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı davet etti. Süper Lig'de forma giyen diğer Portekizli oyuncular geniş kadroda yer bulamadılar.

    İşte geniş kadro

    Kaleciler:
    Diogo Costa (FC Porto)
    Rui Patricio (AS Roma/Italy)
    Anthony López (Olympique Lyonne/France)
    Jose Sa (Wolverhampton Wanderers/England)
    Rui Silva (Real Betis/Spain)

        Savunma:
        Diogo Dalot (Manchester United/England)
        Noonu Tavares (Olympique Marseille/France)
        Noonu Mendes, Danilo (Paris Saint-Germain/France)
        Nelson Semedou (Wolverhampton Wanderers/England)
        Hubin Dias , Joao Cancelo (Manchester City/England)
        Cedric Soares (Arsenal/England)
        Thierry Correira (Valencia/Spain)
        Antonio Silva (Benfica)
        Fabiu Cardoso, David Carmo, Pepe (FC Porto)
        Diogo Reich (Union Berlin/Germany)
        Jose Ponte, Thiago Jalou (Lille/France)
        Gonzalu Ignacio (Sporting CP)
        Domingus Duarte (Getafe/Spain)
        Mario Hui (Naples/Italy)
        Rafael Guerreiro (Borussia Dortmund/Germany)

        Orta Saha:
        William Carvalho (Real Betis/Spain)
        Florentino Luis, Joao Mariu (Benfica)
        Joao Moutinho, Matteus Nunes, Hubin Neves (Wolverhampton Wanderers/England)
        Fabiu Carvalho (Liverpool/England) )
        Fabio Viera (Arsenal/England)
        Ottaviu (FC Porto)
        Bernardo Silva (Manchester City/England)
        Bruno Fernandes (Manchester United/England)
        Renato Sanchez, Vitina (Paris Saint-Germain/France)
        Joao Palinha (Fulham/England)
        Nunu Santos (Sporting CP)
        Sergio Oliveira (Galatasaray/Turkey)

        Forvet:
        Andre Silva (Leipzig/Germany)
        Paulinho (Sporting CP)
        Ricardo Horta (Braga)
        Daniel Podense, Gonzalu Geddes (Wolverhampton Wanderers/England)
        Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugal)
        João Felix (Atlético Madrid/Spain)
        Jota (Celtic/Scotland)
        Pedro Gonsauves (Sporting CP)
        Fernando Trincan (Sporting CP)
        Rafael Reang (AC Milan/Italy), Vitina (Braga)

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Spor Takvim.com.tr yazdı Galatasaray'dan Sergio Oliveira Portekiz'in Dünya Kupası kadrosuna seçildi
            SON DAKİKA