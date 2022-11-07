FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇ SONU: 1-0 | FB - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

Sivasspor'u ağırlayacak. Sezona iddialı başlayan rakibine karşı evinden 3 puanla ayrılmak isteyen sarı lacivertli takım, gruptaki liderliğini de sağlama almak istiyor.
MAÇTAN DAKİKALAR:
1' Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.
3' İrfan Can Kahveci çok uzaklardan vurdu, kaleci Ali Şaşal kornere çeldi.
10' Valencia kaleyi tam cepheden gören noktadan kazanılan frikikte sert vurdu ancak aut.
11' Valencia savunma arkasına sarkan Emre Mor'u gördü, yıldız oyuncu kaleci Ali Şaşal'ı geçti, dar açıdan vurdu ancak top yan ağlarda.
21' İrfan Can ceza yayının az gerisinden kazanılan serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü ancak top üstten dışarı çıkıyor.
27' Dia Saba aradan oynadı, Yatabare ceza alanı içinde sol çaprazdan kaleci Altay'ın üzerinden aşırtmak istedi ancak Altay gole izin vermedi.
30' Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza alanına çevrilen topa Dia Saba vurdu, Alioski'ye çarpıp yön değiştiren top üst ağlarda kaldı.
45' İlk yarının sonuna +5 ekleniyor.
Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı.
48' İlk yarının son anlarında sarı kart gören Batshauyi, Ziya Erdal'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.
51' Sol kanattan ceza alanına giren Alioski, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı, Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.
55' Valencia penaltı atışını gole çevirdi, topu ve Ali Şaşal'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-0.
70' Maçta tempo düştü.
82' Saba'nın ortasında Aaron Appindangoye kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.
90' Karşılaşmanın sonuna +8 ekleniyor.
90+8' Ferdi Kadıoğlu kaptığı topla hızla çıktı, kaleciyi önde gördü, uzaktan vurdu, aut.
Mücadele sona erdi.
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.
VAR HAKEMİ ÖZGÜÇ TÜRKALP
Orta hakemliğini Hüseyin Göçek'in yapacağı müsabakanın VAR'ı Hakan Ceylan oldu.
HEDEF 2 MAÇTA 6 PUAN
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.