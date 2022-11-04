Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız A Milli Takımı seçecek mi? Tolunay Kafkas'tan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar

"KENAN, YILDIZ STATÜSÜNDE"

Futbolcunun yıldız oyuncu statütünde olduğunu ifade eden Tolunay Kafkas, "Kenan çok yetenekli, güçlü bir oyuncu. Onun için yıldız oyuncu statüsünde diyebiliriz. Bizimle mutlu olduğunu görüyorum. Ayrıca biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.