Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız A Milli Takımı seçecek mi? Tolunay Kafkas'tan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar

Kenan Yıldız'ın geleceği hakkında konuşan Kafkas, "Biz Kenan'ı 1-0 yendiğimiz Gürcistan maçına çağırmıştık. Orada oynadı. 14 Kasım'da Hırvatistan'a gideceğiz. Kenan da U21 kadrosunda yer alacak. Tekrar çağıracağız ve oynayacak. Şu anda Kenan Yıldız bizimle ve bizi istiyor. U21'e davet ettik" ifadesini kullandı.
"KENAN, YILDIZ STATÜSÜNDE"
Futbolcunun yıldız oyuncu statütünde olduğunu ifade eden Tolunay Kafkas, "Kenan çok yetenekli, güçlü bir oyuncu. Onun için yıldız oyuncu statüsünde diyebiliriz. Bizimle mutlu olduğunu görüyorum. Ayrıca biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.
"BURADA SORUNU YOK, ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"
Bilindiği üzere Kenan Yıldız, A Takım seviyesinde Almanya'yı seçme şansına sahip. Bu konuda ise Kafkas, "Kenan 2005 doğumlu bir oyuncu ve çok yetenekli. İlerleyen dönemlerde durumu elbette belli olur.