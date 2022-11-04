Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Wout Weghorst şoku! Derbide forma giyecek mi?

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Wout Weghorst'un son durumu merak konusu oldu. Hollandalı futbolcunun kritik müsabakada sahada yer alıp almayacağı belirsiz durumda.



Önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.



A Spor'un haberine göre; dirseğinde ağrı hisseden Weghorst antrenmanda kendisini deneyecek. İyi hissetmesi durumunda Galatasaray maçı kadrosunda yer alacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN