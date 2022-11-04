Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Wout Weghorst'un son durumu merak konusu oldu. Hollandalı futbolcunun kritik müsabakada sahada yer alıp almayacağı belirsiz durumda.
Önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.
A Spor'un haberine göre; dirseğinde ağrı hisseden Weghorst antrenmanda kendisini deneyecek. İyi hissetmesi durumunda Galatasaray maçı kadrosunda yer alacak.
- Spor
- 04.11.2022 16:02
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- Son Güncelleme:
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- 04.11.2022 16:02
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Wout Weghorst şoku! Derbide forma giyecek mi?
Son dakika Beşiktaş haberleri | Yarın oynanacak Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta şok bir gelişme yaşandı. Kartal'ın golcüsü Wout Weghorst'un antrenmanda kolunun üzerine düştüğü ve ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Wout Weghorst'un son durumu merak konusu oldu. Hollandalı futbolcunun kritik müsabakada sahada yer alıp almayacağı belirsiz durumda.