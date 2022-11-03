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    • Spor
    • 03.11.2022 12:30
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    • 03.11.2022 12:30
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    Kenan Yıldız savaşı: Almanya ve Türkiye milli formayı giydirmek için

    Sezon başında Bayern Münih’ten Juventus’a transfer olan 17 yaşındaki yıldız futbolcu Kenan Yıldız, performansıyla izleyenleri mest ediyor. Almanya, U21 Milli Takımımızda forma giyen Kenan Yıldız'ın peşine düştü. Almanya Milli Takımı’nı seçme hakkı hakkı olan yıldız oyuncuyu ikna etme çalışmaları sürerken, Türk yetkililer de A Milli Takım'ı tercih etmesi için büyük çaba gösteriyor.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Kenan Yıldız savaşı

    Avrupa futbolunun parlayan yıldızı Kenan Yıldız, gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. Sezon başında Bayern Münih'ten Juventus'a transfer olan genç yıldız son olarak PSG'ye karşı oynadığı futbolla parmak ısırttı.

    U21'DE FORMA GİYİYOR
    4-4 biten ve son anları nefes kesen maçta Fransız ekibinin ağlarına 2 gol bırakan 17 yaşındaki yıldız futbolcu Kenan Yıldız, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu sezon 15 maçta 9 gol, 5 asistle mücadele eden genç yıldız U21 Milli Takımımızda forma giyiyor.

    ALMANYA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
    Ancak Almanya Milli Takımı'nı seçme hakkı da var. Şu ana kadar Türkiye'nin altyapı milli takımlarında görev yapan geleceği parlak oyuncunun milli takım tercihi merak ediliyor. Almanya da onu milli takımda oynatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    İSTATİSTİKLERİYLE GÖZ DOLDURUYOR
    Kariyerinde 35 karşılaşmada görev yapan Kenan, 15 gol ve 13 asistlik katkıda bulundu. Henüz genç yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Kenan Yıldız, 10 numara, sağ ve sol kanat ve santrafor bölgesinde de görev yapabiliyor. Türkiye U17 Milli Takımı'nda 10 maçta 3 golü bulunan Kenan Yıldız, U21 takımımızda ise 1 kez görev yaptı.

        SEZON BAŞINDA JUVENTUS'U SEÇTİ
        Genç yıldız Bayern Münih'in sözleşme teklifini geri çevirmiş, İspanyol devi Barcelona'yı ise reddetmişti. Kenan, Bayern Münih ve Barcelona'yı reddederek Juventus ile yeni bir maceraya atıldı.

        Bayern Münih'in menajeri Jochen Saier, Kenan'ın ayrılışı sonrasında, "O, üst ligde oynadığında ya da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığında onunla gurur duyacağız, çünkü bu bizim için mükemmel bir takdir ve akademide yaptığımız iş için bir ödül" açıklaması yapmıştı.

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