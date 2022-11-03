Kenan Yıldız savaşı: Almanya ve Türkiye milli formayı giydirmek için

Bayern Münih'in menajeri Jochen Saier, Kenan'ın ayrılışı sonrasında, "O, üst ligde oynadığında ya da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığında onunla gurur duyacağız, çünkü bu bizim için mükemmel bir takdir ve akademide yaptığımız iş için bir ödül" açıklaması yapmıştı.

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