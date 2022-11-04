Fenerbahçe'de kendini buldu! İşte Michy Batshuayi'nin 3 hedefi

"MICHY BİTİRİCİ VE KUVVETLİ"

Geride bıraktığımız dönemde Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Fenerbahçe'nin golcüsü hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Michy Batshuayi gerçekten de iyi bir golcü. Rakibin boşluklarını yakalar ve pozisyon bulur. Ceza sahası içinde de çok tehlikeli bir oyuncudur. Her takımda etkili olabilir. Fenerbahçe'de düzenli oynaması bizim için iyi bir durum. Türkiye'de oynadıkça rekabet konusunda da daha iyi hale gelecek. Michy, farklı oyun stillerine de adapte olabiliyor. Bitirici ve kuvvetli bir oyuncu."