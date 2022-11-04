Fenerbahçe'de kendini buldu! İşte Michy Batshuayi'nin 3 hedefi

Spor Toto Süper Lig'de 26 puanla lider olan, UEFA Avrupa Ligi'nde de B Grubu'nu zirvede bitirip son 16 biletini kapan Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi'nin gerçekleştirmek istediği üç hedef ortaya çıktı. Belçikalı golcü, hedeflerine adım adım ulaşmayı hesaplıyor.
BATSHUAYI PERFORMANSI İLE ÖNE ÇIKTI
Geçen sezon Beşiktaş forması giyen, bu sezon ise Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi, sarı-lacivertli takımda şu ana kadar 11 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi. Bu gollerin 5'ini ligde atan ve 1 de asist yapan Batshuayi, Avrupa Ligi'nde ise 3 kez fileleri sarstı.
BATSHUAYI'NİN 3 HEDEFİ
Başarılı grafiği ile Fenerbahçe taraftarlarını memnun eden Batshuayi, 3 hedef belirledi. 29 yaşındaki futbolcu, öncelikle Jorge Jesus'un ilk 11'de değişmez ismi olmayı hedefliyor. Batshuayi ligde 3, Avrupa Ligi'nde ise 2 kez ilk 11'de şans buldu.