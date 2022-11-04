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    • Spor
    • 04.11.2022 10:57
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    • 04.11.2022 11:03
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    Fenerbahçe'de kendini buldu! İşte Michy Batshuayi'nin 3 hedefi

    Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen bu sezon başında ise Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon şu ana kadar 8 gol 1 asistlik performans sergileyen Belçikalı golcünün 3 hedefi de ortaya çıktı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’de kendini buldu! İşte Michy’nin 3 hedefi

    Spor Toto Süper Lig'de 26 puanla lider olan, UEFA Avrupa Ligi'nde de B Grubu'nu zirvede bitirip son 16 biletini kapan Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi'nin gerçekleştirmek istediği üç hedef ortaya çıktı. Belçikalı golcü, hedeflerine adım adım ulaşmayı hesaplıyor.

    BATSHUAYI PERFORMANSI İLE ÖNE ÇIKTI
    Geçen sezon Beşiktaş forması giyen, bu sezon ise Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi, sarı-lacivertli takımda şu ana kadar 11 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi. Bu gollerin 5'ini ligde atan ve 1 de asist yapan Batshuayi, Avrupa Ligi'nde ise 3 kez fileleri sarstı.

    BATSHUAYI'NİN 3 HEDEFİ
    Başarılı grafiği ile Fenerbahçe taraftarlarını memnun eden Batshuayi, 3 hedef belirledi. 29 yaşındaki futbolcu, öncelikle Jorge Jesus'un ilk 11'de değişmez ismi olmayı hedefliyor. Batshuayi ligde 3, Avrupa Ligi'nde ise 2 kez ilk 11'de şans buldu.

        DÜZENLİ 11 VE FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK
        Golcü oyuncunun Fenerbahçe'deki ikinci hedefi ise Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak. Batshuayi atacağı gollerle birlikte takımına katkı vermek ve sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.

        Batshuayi'nin bir diğer hedefi ise Belçika Milli Takımı'nda ilk 11'de düzenli olarak görev yapmak. Golcü isim, Belçika Milli Takımı'nda Romelu Lukaku, Christian Benteke, Divock Origi, Jeremy Doku gibi isimlerle rekabet halinde.

        "FENERBAHÇE'DE ALEV ALDI, YANIYOR"
        Öte yandan Belçika basınında yer alan haberde Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe performansının dikkati çektiğine vurgu yapıldı. Haberde, "Batshuayi Fenerbahçe'de alev aldı, yanıyor" ifadelerine yer verildi.

            BATSHUAYI VE KANAT...
            Ayrıca Belçika basınında, 2022 Katar Dünya Kupası kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılan Batshuayi için, "Roberto Martinez, Michy Batshuayi'yi kanatta da kullanmayı düşünüyor" denildi.

            "MICHY BİTİRİCİ VE KUVVETLİ"
            Geride bıraktığımız dönemde Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Fenerbahçe'nin golcüsü hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Michy Batshuayi gerçekten de iyi bir golcü. Rakibin boşluklarını yakalar ve pozisyon bulur. Ceza sahası içinde de çok tehlikeli bir oyuncudur. Her takımda etkili olabilir. Fenerbahçe'de düzenli oynaması bizim için iyi bir durum. Türkiye'de oynadıkça rekabet konusunda da daha iyi hale gelecek. Michy, farklı oyun stillerine de adapte olabiliyor. Bitirici ve kuvvetli bir oyuncu."

            *Michy Batshuayi'nin detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

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