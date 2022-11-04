İşte Fener işte zafer! Dinamo Kiev’i deviren Kanarya lider olarak gruptan çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son hatasında Polonya'da karşılaştığı Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek lider olarak son 16 turuna kaldı. 5. dakikada sağdan Arda Güler'in ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Szalai'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti. 23. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Miguel Crespo'nun savunma arkasına uzun pasında kaleci Bushchan ile savunma arasındaki anlaşmazlıkta meşin yuvarlak ceza yayı üzerinde Arda Güler'in önünde kaldı.



ARAO ÖN DİREKTE GOLÜ ATTI

Genç oyuncu, bekletmeden gelişine vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 0-1. 45+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün solunda Arda Güler'in kullandığı korner sonrası ön direkte Arao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.



DINAMO KIEV 10 KİŞİ KALDI

53. dakikada Vanat kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Ancak dar açıdan vuruşu auta gitti. 60. dakikada Fenerbahçe 3. gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia'nın vuruşta Bushchan gole izin vermedi. 68. dakikadoa Zabarnyi ikinci sarı karttan atıldı ve 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda skor değişmedi. Gruptaki diğer maçta Rennes evinde AEK Larnaca ile 1-1 berabere kaldı ve 2. olarak son 32 turuna kaldı.



ARDA GÜLER TARİH YAZDI

Fenerbahçe ve Türk futbolunun altın çocuğu Arda Güler, Dinamo Kiev maçına ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertlilerin göz bebeği müthiş oynadı. 17 yaşındaki futbolcu, 23. dakikada fırsatçılığını konuşturarak topu ağlara gönderdi. 45+2'de ise Arao'nun attığı kafa golü öncesinde kornerde ortayı açan isim oldu ve asist yapmayı başardı. Arda, hem Fenerbahçe'nin Avrupa'da gol atan en genç ismi olurken hem de Avrupa tarihine geçti. Arda, Avrupa kupaları grup aşamalarında gol ve asist yapan en genç (17 yıl, 251 gün) isim oldu. Arda'dan önce rekor Dortmund'un yıldızı 19 yaş 98 gün ile Jude Bellingham'a aitti.