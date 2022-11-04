352. randevu! Beşiktaş - Galatasaray arasında tarihi rekabet! Kim daha fazla kazandı? İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası büyük bir karşılaşmaya sahne olacak.
Dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 352. kez birbirine rakip olacak.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray kendi evinde kazanmak isterken Şenol Güneş ile yeni bir hava yakalayan siya-beyazlılar da galibiyet istiyor.
REKABET 1924'TE BAŞLADI
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 351 maçın 124'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
490 GOLE 459 GOLLE KARŞILIK
Taraflar arasındaki 98 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 490 gole, siyah-beyazlılar 459 golle karşılık verdi.