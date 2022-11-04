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    • Spor
    • 04.11.2022 09:37
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    • 04.11.2022 09:46
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    352. randevu! Beşiktaş - Galatasaray arasında tarihi rekabet! Kim daha fazla kazandı? İşte muhtemel 11'ler

    Sporseveler Galatasaray - Beşiktaş derbisine kilitlendi. Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 352. kez birbirine rakip olacak. Peki bu mücadelelerde kim daha fazla galibiyet aldı? Hangi takım kaç gol attı kaç gol yedi? Beklenen derbide ilk 11'ler nasıl olacak? İşte tüm ayrıntılar...

    AJANSLAR
    352. kapışma!

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası büyük bir karşılaşmaya sahne olacak.

    Dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 352. kez birbirine rakip olacak.

    Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray kendi evinde kazanmak isterken Şenol Güneş ile yeni bir hava yakalayan siya-beyazlılar da galibiyet istiyor.

    REKABET 1924'TE BAŞLADI
    Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 351 maçın 124'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

    490 GOLE 459 GOLLE KARŞILIK
    Taraflar arasındaki 98 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 490 gole, siyah-beyazlılar 459 golle karşılık verdi.

        LİG MÜSABAKALARI
        Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 128 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

        İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 47, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 156, siyah-beyazlılar 135 gol attı.

        NEF STADI'NDAKİ MAÇLAR
        Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı.

        İki takım arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 12 karşılaşmada ev sahibi ekip, 8 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

        Bu statta Galatasaray'ın attığı 19 gole karşılık, Beşiktaş 9 gol buldu.

        SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
        İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

        Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.

            Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

            Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-BJK)
            02.12.2017 Vodafone Park Lig 0-3
            29.04.2018 Nef Lig 2-0
            02.12.2018 Vodafone Park Lig 0-1
            05.05.2019 Nef Lig 2-0
            27.10.2019 Vodafone Park Lig 0-1
            15.03.2020 Nef Lig 0-0
            17.01.2021 Vodafone Park Lig 0-2
            08.05.2021 Nef Lig 3-1
            25.10.2021 Vodafone Park Lig 1-2
            14.03.2022 Nef Lig 2-1



            MUHTEMEL 11'LER
            Peki merakla beklenen Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler nasıl olacak? İşte iki takımın muhtemel 11'leri;

            GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan, Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi



            BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Umut Meraş, Josef, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, N'Koudou, Weghorst
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