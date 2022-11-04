352. randevu! Beşiktaş - Galatasaray arasında tarihi rekabet! Kim daha fazla kazandı? İşte muhtemel 11'ler

LİG MÜSABAKALARI

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 128 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 47, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 156, siyah-beyazlılar 135 gol attı.