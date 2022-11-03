UEFA Avrupa ligi son 16-32 kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi eleme kura tarihi! Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri...

TRABZONSPOR GRUPLARDAN NASIL ÇIKAR?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Trabzonspor, bu akşam sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Temsilcimizin Avrupa rotası, elde edeceği galibiyetin dışında Monaco-Kızılyıldız maçından çıkacak sonuca göre şekillenecek.

Monaco, sahasında Kızılyıldız'ı mağlup ettiği takdirde grubu ikinci sırada tamamlayacak. Trabzonspor, Ferencvaros karşısında kazanması durumunda bile yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Trabzonspor kazanır, Monaco ise sahasında Kızılyıldız'a puan kaybederse bu kez temsilcimiz grubu ikinci sırada tamamlayarak adını UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına yazdıracak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkması halinde Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'ne katılan takımlardan biriyle eşleşecek.