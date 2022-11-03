Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.11.2022 00:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2022 00:34
    ABONE OL

    UEFA Avrupa ligi son 16-32 kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi eleme kura tarihi! Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri...

    UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının sona ermesiyle son 32 kura çekim tarihi araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi organizasyonluğunda İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek son 16 ve son 32 turu kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki Fenerbahçe Trabzonspor'un rakipleri ne zaman belli olacak? İşte muhtemel rakipler ve diğer detaylar...

    UEFA Avrupa ligi son 32 kura çekimi ne zaman?

    UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında sona gelindi. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i yenmesi ve Rennes karşısında averaj farkını koruması durumunda direkt son 16 turuna kalacak. Şampiyonlar Ligi'nden ayrılan takımlar da UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eleme kuralarına katılacak. Peki UEFA Avrupa ligi son 16-32 kura çekimi ne zaman? İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri...

    2022-2023 UEFA AVRUPA LİGİ ELEME KURA TARİHLERİ

    2022/2023 sezonu UEFA Avrupa Ligi eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Kuralar, Türkiye saatiyle 14.00'te çekilecek.

    UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ

    2 maç üzerinden gerçekleşecek play-off maçlarında ilk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENİP UEFA AVRUPA LİGİ'NE KATILAN TAKIMLAR

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting Lizbon, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla ve Juventus, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

    Bu takımlar ayrıca temsilcimiz Fenerbahçe'nin grubunu ikinci sırada tamamlaması halinde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda muhtemel rakipleri olacak.

        FENERBAHÇE'DE HEDEF SON 16 TURU

        Fenerbahçe, gruplarda averaj farkını koruyarak lider çıktığı takdirde, play-off turu oynamadan direkt son 16 turuna kalacak.

        UEFA tarafından getirilen bu yeni sistemle birlikte, artık grupları lider bitiren takımlar direkt son 16 turuna kalıyor ve son 32 turu maçlarını es geçiyor.

        TRABZONSPOR GRUPLARDAN NASIL ÇIKAR?

        UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Trabzonspor, bu akşam sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Temsilcimizin Avrupa rotası, elde edeceği galibiyetin dışında Monaco-Kızılyıldız maçından çıkacak sonuca göre şekillenecek.

        Monaco, sahasında Kızılyıldız'ı mağlup ettiği takdirde grubu ikinci sırada tamamlayacak. Trabzonspor, Ferencvaros karşısında kazanması durumunda bile yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

        Trabzonspor kazanır, Monaco ise sahasında Kızılyıldız'a puan kaybederse bu kez temsilcimiz grubu ikinci sırada tamamlayarak adını UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına yazdıracak.

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkması halinde Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'ne katılan takımlardan biriyle eşleşecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dinamo Kiev - Fenerbahçe | CANLI
        Haberler Spor UEFA Avrupa ligi son 16-32 kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi eleme kura tarihi! Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri...
            SON DAKİKA