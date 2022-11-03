UEFA Avrupa ligi son 16-32 kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi eleme kura tarihi! Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında sona gelindi. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i yenmesi ve Rennes karşısında averaj farkını koruması durumunda direkt son 16 turuna kalacak. Şampiyonlar Ligi'nden ayrılan takımlar da UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eleme kuralarına katılacak. Peki UEFA Avrupa ligi son 16-32 kura çekimi ne zaman? İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri...
2022-2023 UEFA AVRUPA LİGİ ELEME KURA TARİHLERİ
2022/2023 sezonu UEFA Avrupa Ligi eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Kuralar, Türkiye saatiyle 14.00'te çekilecek.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ
2 maç üzerinden gerçekleşecek play-off maçlarında ilk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENİP UEFA AVRUPA LİGİ'NE KATILAN TAKIMLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting Lizbon, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla ve Juventus, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Bu takımlar ayrıca temsilcimiz Fenerbahçe'nin grubunu ikinci sırada tamamlaması halinde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda muhtemel rakipleri olacak.