Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kaldı

Avrupa'daki temsilcilerimizden Başakşehir, nefis oynadığı akşamda İskoç ekibi Hearts'ı 3-1'le dağıttı. 4. dakikada sağ kanattan Deniz'in kornerinde altı pasta Ndayishimiye kafayı vurdu: 1-0. 33. dakikada Duarte'nin uzun pasında kaleci Gordon boşa çıktı, Serdar Gürler bitirdi: 2-0. 64. dakikada Berkay'ın sert şutunda top ağlara gitti: 3-0. 90. dakikada Shankland'ın gelişine vuruşunda top kaleci Muhammed'den sekti. Boşta kalan meşin yuvarlağı Atkinson ağlara gönderdi: 3-1. Bu sonucun ardından puanını 13'e yükselten Başakşehir, Fiorentina'ya karşı ikili averajda üstün olması sayesinde (3-0, 1-2) grubunu lider bitirdi. Turuncu- lacivertliler, adını direkt son 16 turuna yazdırmayı başardı. İkinci Fiorentina ise UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitirecek bir takımla son 16 için play-off maçı yapacak.

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