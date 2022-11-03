Medipol Başakşehir 3-1 Hearts (MAÇ SONUCU ÖZET)

36. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Serdar Gürler, arka direkteki Traore'ye pasını attı. Traore'nin sağ çaprazdan şutunda top kaleci Gordon'dan döndü. Bir daha meşin yuvarlağı önünde bulan Traore, bir kez daha şutunu çekti, kaleci Gordon bu kez ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.