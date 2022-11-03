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    • Spor
    • 03.11.2022 17:39
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    • 03.11.2022 20:37
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    Medipol Başakşehir 3-1 Hearts (MAÇ SONUCU ÖZET)

    Son dakika haberi! UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki son maçında ağırladığı İskoçya'nın Hearts takımını 3-1 yenen Medipol Başakşehir, grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başakşehir Avrupa’da turladı!

    UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir kendi evinde Hearts'ı konuk etti. Medipol Başakşehir, grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    Mücadelenin ilk yarısı, turuncu-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    4. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Deniz'in kullandığı kornerde altı pas önüne gelen topa Ndayishimiye kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

    33. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye yükseltti. Duarte'nin savunma arkasına attığı uzun pasa Okaka hareketlendi. Kaleci Gordon ceza sahası dışına çıkıp, Okaka'dan önce topu uzaklaştırmak istedi. İki oyuncunun da dokunamadığı top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Ceza sahasına giren Serdar, açısını düzeltip şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

        36. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Serdar Gürler, arka direkteki Traore'ye pasını attı. Traore'nin sağ çaprazdan şutunda top kaleci Gordon'dan döndü. Bir daha meşin yuvarlağı önünde bulan Traore, bir kez daha şutunu çekti, kaleci Gordon bu kez ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 önde tamamladı.

        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        64'üncü dakikada Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Ömer Ali'nin sağ kanattan ortasında Berkay, topu penaltı noktasında önce kontrol etti sonrasında soluna alıp çektiği şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

        90'ıncı dakikada Hearts farkı 2'ye indirdi. Pollock'un sol kanattan içeri girerek verdiği pasta Shankland şutunu çekti, kaleci Muhammed gole izin vermedi. Dönen topta Atkinson topu ağlara gönderdi: 3-1.

        Mücadeleyi Başakşehir 3-1 kazandı ve grubunu lider tamamladı.

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