Medipol Başakşehir 3-1 Hearts (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir kendi evinde Hearts'ı konuk etti. Medipol Başakşehir, grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
Mücadelenin ilk yarısı, turuncu-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
4. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Deniz'in kullandığı kornerde altı pas önüne gelen topa Ndayishimiye kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.
33. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye yükseltti. Duarte'nin savunma arkasına attığı uzun pasa Okaka hareketlendi. Kaleci Gordon ceza sahası dışına çıkıp, Okaka'dan önce topu uzaklaştırmak istedi. İki oyuncunun da dokunamadığı top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Ceza sahasına giren Serdar, açısını düzeltip şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.