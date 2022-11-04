Avrupa yıldızı Sivasspor! Yiğidolar Konferans Ligi’nde son 16 turunda

UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor, G Grubu son maçında Slavia Prag deplasmanından istediği sonuçla döndü. Maçın 27. dakikasında Sivasspor penaltı kazandı. Gradel'in soldan ortasında Angielski'nin kafayla vurduğu topa ceza sahasındaki David Jurasek elle müdahale edince, hakem Obreovic penaltı kararı verdi. 28. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlak ile kaleci Kolar'ı ayrı köşelere gönderdi: 0-1. Sivasspor ilk yarıyı önde kapattı. 65. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda David Jurasek altıpasa doğru ortasını yaptı. Goutas'tan seken top ağlara gitti: 1-1. Sivasspor, 1 puanı koparınca puanını 11'e çıkardı ve grubunu lider tamamlamayı başardı. Kırmızı-beyazlılar, tarihinde ilk kez Avrupa'da gruptan lider çıkmayı başardı. Yiğidolar, Konferans Ligi son 16 turuna direkt katılacak.

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