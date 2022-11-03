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    • Spor
    • 03.11.2022 21:14
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    • 03.11.2022 21:14
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    Slavia Prag - Sivasspor maçı canlı anlatım izle

    UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile kozlarını paylaşıyor. Fortuna Arena'da oynanan mücadelede Sivasspor rakibinden puan veya puanlar alarak grubundan lider çıkmanın peşinde. Slavia Prag - Sivasspor maçını takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Slavia Prag - Sivasspor | CANLI

    UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor, Fortuna Arena'da Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşıyor. Yiğidolar rakibi karşısında puan veya puanlar alarak grubunu lider tamamlamak istiyor. Sivasspor maçını takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    SLAVİA PRAG - SİVASSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

    Slavia Prag: Kolar, Masopust, Ousou, Kacharaba, Jurasek, Tiehi, Dorley, Olayinka, Lingr, Ewerton, Sor

    Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Charisis, Gradel, Angielski

    SLAVİA PRAG - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    Slavia Prag - Sivasspor maçı 20.45'te başladı. Karşılaşma TV 8.5 ve EXXEN ekranlarında canlı yayınlanıyor.

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