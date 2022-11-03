Slavia Prag - Sivasspor maçı canlı anlatım izle

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor, Fortuna Arena'da Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşıyor. Yiğidolar rakibi karşısında puan veya puanlar alarak grubunu lider tamamlamak istiyor. Sivasspor maçını takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

SLAVİA PRAG - SİVASSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Slavia Prag: Kolar, Masopust, Ousou, Kacharaba, Jurasek, Tiehi, Dorley, Olayinka, Lingr, Ewerton, Sor

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Charisis, Gradel, Angielski

SLAVİA PRAG - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Slavia Prag - Sivasspor maçı 20.45'te başladı. Karşılaşma TV 8.5 ve EXXEN ekranlarında canlı yayınlanıyor.