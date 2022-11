Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’ Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açıldı

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN YAPILIYOR

Türkiye'de tam bir altyapı devrimi gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Evlatlarımız bizim gibi toz, toprak, çamur içinde debelenmek zorunda kalmasın diye mahallelere kadar uzanan bir altyapı seferberliği gerçekleştirdik. Türkiye'deki spor tesisi sayısını 1575'ten 5 bin 290'a çıkardık. 36 yeni stadyumla da futbolumuzun görsel şölen vasfını tahkim ettik. Çocuklarımızı okul öncesinden başlayıp üniversite mezuniyetine kadar her aşamada spora yönlendirecek mekanizmaları güçlendiriyoruz. Ayrıca her yaştan insanımızın spordan kopmamasını sağlamaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.