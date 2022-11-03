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    Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’ Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açıldı

    Başkan Erdoğan, “Evlatlarımız bizim gibi toz, toprak, çamur içinde debelenmek zorunda kalmasın diye altyapı seferberliği gerçekleştirdik” ifadesini kullandı. Türkiye’deki spor tesisi sayısını 1575’ten 5 bin 290’a çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, “36 yeni stadyumla da futbolun görsel şölen vasfını tahkim ettik” diye konuştu

    Çamur sahalardan buralara geldik

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"nin açılışında konuştu.



    ANA FİKİR: "FUTBOL KARDEŞLİKTİR"
    Serginin "Futbol kardeşliktir" temasıyla oluşturulduğuna dikkati çeken Recep Tayyip Erdoğan, "Futbolun insan fıtratında var olan o görsel zevkini ve rekabet duygusunu tatmin ederken dostluk iklimini de güçlendirecek her adımı bizzat destekliyorum. Aylarca süren bir çalışmayla bu serginin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.



    HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN YAPILIYOR
    Türkiye'de tam bir altyapı devrimi gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Evlatlarımız bizim gibi toz, toprak, çamur içinde debelenmek zorunda kalmasın diye mahallelere kadar uzanan bir altyapı seferberliği gerçekleştirdik. Türkiye'deki spor tesisi sayısını 1575'ten 5 bin 290'a çıkardık. 36 yeni stadyumla da futbolumuzun görsel şölen vasfını tahkim ettik. Çocuklarımızı okul öncesinden başlayıp üniversite mezuniyetine kadar her aşamada spora yönlendirecek mekanizmaları güçlendiriyoruz. Ayrıca her yaştan insanımızın spordan kopmamasını sağlamaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.



        Serginin açılışında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yer aldı.



        Erdoğan'ın futbolculuk dönemindeki forması sergide yer aldı. Ali Koç ve Dursun Özbek, Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.



        FUTBOLUMUZUN TARİHİ İŞTE BU SERGİDE
        Cumhuriyetimiz'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında açılan sergiyle, Türk futbolunu daha ileriye taşımak, çok daha fazla genci futbola teşvik etmek ve futbola karşı ilgiyi artırmak amaçlanıyor. Sergide tamamı orijinal, ilk defa bir araya getirilen futbol tarihi ile alakalı arşiv belgeleri, kazanılmış kupalar, takımlar adına yazılmış ilk marşlar, futbolcuların giydiği formalar, futbol takımlarının geçmişe ait tüzükleri, müsabakalar esnasında çekilmiş fotoğraflar ve daha birçok obje kronolojik bir şekilde sergileniyor. 2002 Dünya Kupasında 3'üncü olan Milli Futbol Takımının kazandığı kupa ve takımın 1923-2022 arasında giydiği formalar da sergide yer alıyor.

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        Haberler Spor ‘Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’ Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açıldı
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