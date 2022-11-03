Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’ Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"nin açılışında konuştu.
ANA FİKİR: "FUTBOL KARDEŞLİKTİR"
Serginin "Futbol kardeşliktir" temasıyla oluşturulduğuna dikkati çeken Recep Tayyip Erdoğan, "Futbolun insan fıtratında var olan o görsel zevkini ve rekabet duygusunu tatmin ederken dostluk iklimini de güçlendirecek her adımı bizzat destekliyorum. Aylarca süren bir çalışmayla bu serginin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN YAPILIYOR
Türkiye'de tam bir altyapı devrimi gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Erdoğan, "Evlatlarımız bizim gibi toz, toprak, çamur içinde debelenmek zorunda kalmasın diye mahallelere kadar uzanan bir altyapı seferberliği gerçekleştirdik. Türkiye'deki spor tesisi sayısını 1575'ten 5 bin 290'a çıkardık. 36 yeni stadyumla da futbolumuzun görsel şölen vasfını tahkim ettik. Çocuklarımızı okul öncesinden başlayıp üniversite mezuniyetine kadar her aşamada spora yönlendirecek mekanizmaları güçlendiriyoruz. Ayrıca her yaştan insanımızın spordan kopmamasını sağlamaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.