Sıkıysa yakala! TAKVİM Jorge Jesus’la ilgili çok çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkarıyor





ASLA TESADÜF DEĞİL

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği 9 maçta 8 galibiyet alırken 1 beraberlik yaşadı ve hiç yenilgi yüzü görmedi. Portekizli hocanın kariyerini mercek altına alan TAKVİM aslında bu performansın tesadüf olmadığını belirledi. Jesus'un son 13 sezonda çalıştırdığı tüm takımlar, ilk golü attıkları maçların çok büyük kısmını kazanırken, kolay kolay yenilgi yüzü görmedi. 2009 yılında başlayan bu süreçte kurt hocanın başında olduğu takımlar 327 maçta skor avantajını yakaladı. Ve Jorge Jesus bu karşılaşmaların 291'inden galibiyetle ayrılırken, 29 beraberlik ve sadece 10 yenilgi yaşadı.