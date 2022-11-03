Sıkıysa yakala! TAKVİM Jorge Jesus’la ilgili çok çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkarıyor

Müthiş bir kariyere sahip olan Jorge Jesus şu ana kadar gösterdiği performansla Fenerbahçe'de adeta şampiyonluk havasını yaratmış durumda. Portekizli hoca, Sarı-Lacivertli takımın performansını her alanda yukarıya çekerken, TAKVİM çok carpıcı bir ayrıntıyı ortaya çıkarıyor.
ASLA TESADÜF DEĞİL
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği 9 maçta 8 galibiyet alırken 1 beraberlik yaşadı ve hiç yenilgi yüzü görmedi. Portekizli hocanın kariyerini mercek altına alan TAKVİM aslında bu performansın tesadüf olmadığını belirledi. Jesus'un son 13 sezonda çalıştırdığı tüm takımlar, ilk golü attıkları maçların çok büyük kısmını kazanırken, kolay kolay yenilgi yüzü görmedi. 2009 yılında başlayan bu süreçte kurt hocanın başında olduğu takımlar 327 maçta skor avantajını yakaladı. Ve Jorge Jesus bu karşılaşmaların 291'inden galibiyetle ayrılırken, 29 beraberlik ve sadece 10 yenilgi yaşadı.
GERİYE DÜŞEN YANDI!
Portekizli teknik adamın yönetimindeki Benfica 2020-21 sezonunda öne geçtiği 28 maçta 23 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Flamengo 2019-20 sezonunda 25 maçta 21 galibiyet ve 2 bareberlik, Al Hilal ise 2018-19 sezonunda 27 maçta 25 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu istatistikler bu sezon Fenerbahçe önünde yenik duruma düşen takımların yaşayacağı zorlukları da gözler önüne seriyor.