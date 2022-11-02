Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası gündemden düşmeyen VAR'la ilgili flaş gelişme! 9 kulüp başvurdu

Son olarak Galatasaray'ın sahasında Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada Hakem Ali Palabıyık'ın Sacha Boey'e gösterdiği kırmızı kart dolayısıyla hem Palabıyık hem de VAR büyük tepki çekmişti.

Avrupa futbolunda da sık sık gündeme gelen VAR sistemi, özellikle İngiltere Premier Lig'de teknik direktörler tarafından çokça eleştiriliyor.