Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası gündemden düşmeyen VAR'la ilgili flaş gelişme! 9 kulüp başvurdu

FIFA tarafından 2016 yılında futbol dünyasına adım attırılan Video Hakem Sistemi (VAR) son yıllarda gündemden düşmüyor. Günümüzdeki sistemde ilk kez 2018 Dünya Kupası'nda kullanılan VAR, 2018-2019 sezonundan itibaren de Süper Lig'de kullanılmaya başladı.
TÜRKİYE'DE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
Süper Lig 'de oynanan hemen hemen her maçın ardından VAR müdahale etmiş olsun ya da olmasın sahadaki hakemden önce VAR hedef haline geliyor.
Kimi pozisyonlarda neden müdahale ettiği, kimi pozisyonlarda ise nede müdahale etmediği konusunda eleştiriler alıyor.