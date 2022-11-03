Son 1 yılda 6 futbolcu da kanser tespit edildi! Son olarak Manuel Neuer de cilt kanserine yakalandı

Haller ve Neuer dışında Almanya'da top koşturan iki futbolcu daha kansere yakalandı. Hertha Berlin forması giyen Jean-Paul Boetius'nun eylül ayında testis kanseri olduğu tespit edildi. 28 yaşındaki Hollandalı orta saha, 28 Eylül 2022'de ameliyat oldu. Tecrübeli futbolcu, hastalığının erken teşhis edilmesi sayesinde 23 Ekim 2022'de sahalara geri dönmeyi başardı.
Hertha Berlin forması giyen Boetius'ın bir başka takım arkadaşı Marco Richter de aynı hastalığa yakalandı. Geçtiğimiz yaz aylarında hastalığı ortaya çıkan Marco Richter, ağustos ayında ameliyat oldu. 24 yaşındaki futbolcu, 1 ay sonra yeşil zemine ayak bastı.
Union Berlin'den Timo Baumgartl, diğer iki isim gibi testis kanserine yakalanan futbolcular arasına girdi. Sezon başında PSV Eindhoven'dan kiralanan 26 yaşındaki stoperin, yaz aylarında hastalığa sahip olduğu ortaya çıktı. Eylül ayının ortalarında sahalara dönen Baumgartl, ekim ayında koronavirüse yakalandı. Şanssız bir dönem geçiren futbolcu, son 2 maçta kadroya girdi ama süre alamadı.