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    • 03.11.2022 10:59
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    • 03.11.2022 11:07
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    Son 1 yılda 6 futbolcu da kanser tespit edildi! Son olarak Manuel Neuer de cilt kanserine yakalandı

    Dünyamızın en amansız hastalıklarının başında gelen kanser, son zamanlarda futbolcular arasında sık sık görülmeye başladı. Sezon başında Borussia Dortmund’un yeni golcüsü Sebastien Haller testis kanserine yakalanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Bayern Münih’in efsane kalecisi Manuel Neuer, cilt kanserine yakalandığını ifade etti.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kanser futbolu da vurdu! Cilt kanseri...

    Haller ve Neuer dışında Almanya'da top koşturan iki futbolcu daha kansere yakalandı. Hertha Berlin forması giyen Jean-Paul Boetius'nun eylül ayında testis kanseri olduğu tespit edildi. 28 yaşındaki Hollandalı orta saha, 28 Eylül 2022'de ameliyat oldu. Tecrübeli futbolcu, hastalığının erken teşhis edilmesi sayesinde 23 Ekim 2022'de sahalara geri dönmeyi başardı.

    Hertha Berlin forması giyen Boetius'ın bir başka takım arkadaşı Marco Richter de aynı hastalığa yakalandı. Geçtiğimiz yaz aylarında hastalığı ortaya çıkan Marco Richter, ağustos ayında ameliyat oldu. 24 yaşındaki futbolcu, 1 ay sonra yeşil zemine ayak bastı.

    Union Berlin'den Timo Baumgartl, diğer iki isim gibi testis kanserine yakalanan futbolcular arasına girdi. Sezon başında PSV Eindhoven'dan kiralanan 26 yaşındaki stoperin, yaz aylarında hastalığa sahip olduğu ortaya çıktı. Eylül ayının ortalarında sahalara dönen Baumgartl, ekim ayında koronavirüse yakalandı. Şanssız bir dönem geçiren futbolcu, son 2 maçta kadroya girdi ama süre alamadı.

        Testis kanserine yakalanan diğer 3 futbolcuya göre Sebastien Haller'in tedavi süreci daha zor ilerliyor. 28 yaşındaki golcü sezon başında 31 milyon Euro karşılığında Ajax'tan, Dortmund'a imza attı fakat hiçbir resmi maçta görev yapamadı. Haller'in hala kemoterapi gördüğü öğrenildi.

        Bayern Münih'in dev eldiveni Manuel Neuer de cilt kanseri olduğunu açıklayarak futbolseverleri üzdü. 36 yaşındaki kaleci, hastalığı nedeniyle 3 kez ameliyat olduğunu da itiraf ederken, "Cildimde güneş kaynaklı hiperpigmentasyon bulunuyor ve cilt kanseri bulunuyor. Bu nedenlerle üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım" dedi.

        Süper Lig'de de Giresunspor, Ocak 2022'de Brezilya'nın Gremio ekibinden Jean Pyerre adlı futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralamıştı. Ancak 23 yaşındaki futbolcuda yapılan sağlık kontrolünde testis kanseri teşhisi kondu. Jean Pyerre, hastalık sonrası ülkesine döndü. FIFA geçtiğimiz günlerde Giresunspor'a "Jean Pyerre'in sözleşmesinin haksız feshi" gerekçesiyle 2 dönem transfer yasağı ve para cezası verdi. Giresun kulübü ise, "Oyuncuyla sözleşme imzalamadan hastalığı ortaya çıktı. Kulübümüz tedavi teklifinde bulundu ancak kabul edilmedi" diyerek konuyu CAS'a taşıdı.
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            Haberler Spor Son 1 yılda 6 futbolcu da kanser tespit edildi! Son olarak Manuel Neuer de cilt kanserine yakalandı
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