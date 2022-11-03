Son 1 yılda 6 futbolcu da kanser tespit edildi! Son olarak Manuel Neuer de cilt kanserine yakalandı

Bayern Münih'in dev eldiveni Manuel Neuer de cilt kanseri olduğunu açıklayarak futbolseverleri üzdü. 36 yaşındaki kaleci, hastalığı nedeniyle 3 kez ameliyat olduğunu da itiraf ederken, "Cildimde güneş kaynaklı hiperpigmentasyon bulunuyor ve cilt kanseri bulunuyor. Bu nedenlerle üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım" dedi.