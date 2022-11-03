Fırtına yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! Trabzonspor 1-0 Ferencvaros (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TRABZONSPOR, FERENCVAROS MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk eden Trabzonspor, en son oynadığı Kızılyıldız maçının ilk 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, orta alanda Gbamin'in yerine Siopis, Bardhi'nin yerine Abdülkadir Ömür, forvette de cezalı Maxi Gomez'in yokluğunda Umut Bozok'un yerine Yusuf Yazıcı'yı tercih etti.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer almadı.