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    • Spor
    • 03.11.2022 17:59
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    • 03.11.2022 22:50
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    Fırtına yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! Trabzonspor 1-0 Ferencvaros (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor H Grubu 6. hafta maçında Macaristan ekibi Ferencvaros ile evinde karşı karşıya geldi. Trabzonspor, Macaristan ekibini ilk yarıda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek grubu üçüncü tamamladı. Fırtına bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fırtına yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek

    Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta maçında Ferencvaros ile kozlarını paylaştı.

    KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM
    Trabzonspor, Macaristan ekibini ilk yarıda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek grubu üçüncü tamamladı. Fırtına bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    7. dakikada Trazeguet'in ceza sahası yayı üzerindeki Bakesetas'ı gördü. Ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz'un sağındaki direğin içine çarparak ağlarla buluştu. 1-0

    13. dakikada Trezeguet'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

    23. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışını iyi takip eden Bartra'nın kafa vuruşunda kaleci Dibsuz meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.



    30. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz'da kaldı.

    41. dakikada Bakasetas, Trezeguet paslaşmasında topu önüne alan Bakasetas'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Dibusz, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

    Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        67. dakikada Bakesetas'ın ceza alanı dışından şutunda top az farkla yandan auta gitti.

        74. dakikada Zachariassen sağ tarafta Eren Elmalı'dan sıyrılarak topu Mercier'e aktardı. Bu futbolcunun uygun durumdaki şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

        81. dakikada Vecsei'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu uzaklaştırdı.

        86. dakikada Paszka'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Kovacevic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

        87. dakikada Bardhi'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz yatarak topu çeldi.

        Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

        TRABZONSPOR, FERENCVAROS MAÇINDAN NOTLAR
        UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk eden Trabzonspor, en son oynadığı Kızılyıldız maçının ilk 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

        Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, orta alanda Gbamin'in yerine Siopis, Bardhi'nin yerine Abdülkadir Ömür, forvette de cezalı Maxi Gomez'in yokluğunda Umut Bozok'un yerine Yusuf Yazıcı'yı tercih etti.

        Karadeniz ekibinde kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer almadı.

        TARAFTAR FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ
        Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

        Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada stat tribünlerinde geniş boşluklar yer aldı.

        Yaklaşık 150 kişilik Macaristan temsilcisinin taraftar grubu da tribünde takımlarını destekledi.

            Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki Trabzonspor-Ferencvaros maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'ya, bordo-mavili takım kariyerinde geride kalan 100. maçı nedeniyle içerisinde kramponun yer aldığı plaket takdim etti. Plaket sunumunda Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yer aldı.

            Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

            Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal (Almanya)

            Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik (Dk. 62 Gbamin), Bakasetas (Dk. 69 Naci Ünüvar), Abdülkadir Ömür (Dk. 69 Bardhi), Trezeguet (Dk. 85 Doğucan Haspolat), Yusuf Yazıcı (Dk. 62 Djaniny)

            Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Samy Mmaee, Knoester, Paszka (Dk. 90 Redzic), Esiti (Dk. 61 Mercier), Laidouni, Vecsei, Zachariassen, Ryan Mmaee, Nguen (Dk. 82 Kovacevic)

            Gol: Dk. 7 Bakasetas (Trabzonspor)

            Sarı kartlar: Dk. 28 Laidouni, Dk. 47 Samy Mmaee, Dk. 88 Vecsei (Ferencvaros) Dk. 45+1 Abdülkadir Ömür, Dk. 51 Hugo, Dk. 82 Bartha (Trabzonspor)

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