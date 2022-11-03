Fırtına yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! Trabzonspor 1-0 Ferencvaros (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. hafta maçında Ferencvaros ile kozlarını paylaştı.
KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM
Trabzonspor, Macaristan ekibini ilk yarıda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek grubu üçüncü tamamladı. Fırtına bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
7. dakikada Trazeguet'in ceza sahası yayı üzerindeki Bakesetas'ı gördü. Ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz'un sağındaki direğin içine çarparak ağlarla buluştu. 1-0
13. dakikada Trezeguet'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
23. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışını iyi takip eden Bartra'nın kafa vuruşunda kaleci Dibsuz meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.
30. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz'da kaldı.
41. dakikada Bakasetas, Trezeguet paslaşmasında topu önüne alan Bakasetas'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Dibusz, ayaklarıyla topu kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.