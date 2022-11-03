Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken istatistik: Galatasaray Süper Lig'in en çok direğe takılan takımı

Zorlu Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'ın şut istatistikleri dikkat çekti. Cimbom hem isabetli şut sayısında hem de direğe takılma anlamında ligin zirvesinde yer alıyor.
Az gol attığı için eleştiri oklarını üzerine çeken Galatasaray, ligin en çok şut atan takımı olmasına rağmen sadece 14 kez fileleri sarstı.
ASLAN'IN ÇEKTİĞİ ŞUTLARIN 8'İ DİREKTE PATLADI
Sarı-kırmızılı ekip ligin en çok direğe takılan takımı da oldu. Aslan'ın çektiği şutların 8'i direkte patladı. Bilindiği gibi direğe çarpan toplar isabetsiz olarak sayılıyor.