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    • Spor
    • 03.11.2022 17:17
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    • 03.11.2022 17:17
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    Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken istatistik: Galatasaray Süper Lig'in en çok direğe takılan takımı

    Son dakika Galatasaray spor haberleri! Galatasaray’ın hafta sonu oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi şut istatistikleri dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip ligin en çok direğe takılan takımı da oldu. Aslan'ın çektiği şutların 8'i direkte patladı. Bilindiği gibi direğe çarpan toplar isabetsiz olarak sayılıyor.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Aslan direkleri kırıyor!

    Zorlu Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'ın şut istatistikleri dikkat çekti. Cimbom hem isabetli şut sayısında hem de direğe takılma anlamında ligin zirvesinde yer alıyor.

    Az gol attığı için eleştiri oklarını üzerine çeken Galatasaray, ligin en çok şut atan takımı olmasına rağmen sadece 14 kez fileleri sarstı.

    ASLAN'IN ÇEKTİĞİ ŞUTLARIN 8'İ DİREKTE PATLADI
    Sarı-kırmızılı ekip ligin en çok direğe takılan takımı da oldu. Aslan'ın çektiği şutların 8'i direkte patladı. Bilindiği gibi direğe çarpan toplar isabetsiz olarak sayılıyor.

        CİMBOM ZİRVEDE
        Ligde Konyaspor'un 6, Beşiktaş, Ümraniye ve Adana Demir'in 4 şutu direğe çarptı. 3 şutu direkten dönen takımlar arasında ise Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Karagümrük bulunuyor. Cimbom, 11 maçta 75 isabetli şut çekerken bu alanda da zirvede yer alıyor.

        Aslan'ı 12 maçta 73 isabetli şut atan Adana Demirspor izliyor. Üçüncü basamakta 12 maçta 68 isabetli şutla Beşiktaş geliyor.

        Sıralamanın devamı ise şöyle 65 isabetli şut Fenerbahçe

        60 isabetli şut Trabzonspor

        59 isabetli şut Kasımpaşa

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