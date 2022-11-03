Jorge Jesus açıklamalarda bulundu: Rennes şanslı! | Spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde grup liderliğini isteyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, açıklamalar yaptı. Rennes ile aynı puana sahip olduklarını belirten Portekizli çalıştırıcı, "Atılan goller gruptaki durumu belirleyecek. Teorik olarak Rennes'in şansı daha yüksek çünkü evlerinde oynayacaklar" dedi. İki maçın skoruna göre değişiklikler yapacağını belirten Jesus, "Kimin ne kadar ve ne zaman oynayacağını ona göre belirleyeceğiz. Bu maçta da rotasyon yapacağız. Bir önceki maçın yorgunluğunun, bir sonraki maça yansımasını istemiyoruz. Kiev'in kaçıncı kalecisi oynayacak bilmiyorum bu Lucescu'nun problemi" diye konuştu. Jorge Jesus, genç futbolcu Arda Güler'in bugünkü maçta sahada olabileceğini de sözlerine ekledi.