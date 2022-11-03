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    Jorge Jesus açıklamalarda bulundu: Rennes şanslı! | Spor haberleri

    Jorge Jesus, grupta liderliği istediklerini ancak Rennes’in evinde oynayacağı için şanslı olduğunu bildirdi. Portekizli, “Arda Güler oynayabilir” tüyosunu da verdi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 3 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Rennes şanslı

    UEFA Avrupa Ligi'nde grup liderliğini isteyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, açıklamalar yaptı. Rennes ile aynı puana sahip olduklarını belirten Portekizli çalıştırıcı, "Atılan goller gruptaki durumu belirleyecek. Teorik olarak Rennes'in şansı daha yüksek çünkü evlerinde oynayacaklar" dedi. İki maçın skoruna göre değişiklikler yapacağını belirten Jesus, "Kimin ne kadar ve ne zaman oynayacağını ona göre belirleyeceğiz. Bu maçta da rotasyon yapacağız. Bir önceki maçın yorgunluğunun, bir sonraki maça yansımasını istemiyoruz. Kiev'in kaçıncı kalecisi oynayacak bilmiyorum bu Lucescu'nun problemi" diye konuştu. Jorge Jesus, genç futbolcu Arda Güler'in bugünkü maçta sahada olabileceğini de sözlerine ekledi.

    4'TE 4 YAPALIM, TARİH YAZALIM
    Türk futbolu bu akşam Avrupa arenasında çok önemli sınavlar verecek. Avrupa Ligi'nde 20.45'te Trabzonspor, Ferencvaros'u Akyazı'da ağırlayacak. Bordo-Mavililer'e tur için galibiyet ve Monaco'nun puan kaybı gerekiyor. Fenerbahçe ise 23.00'te Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler ve takipçisi Rennes kazanırsa liderlik averaja kalacak. Konferans Ligi'nde Başakşehir 18.30'da Hearts'ı yenerse grubu lider bitirecek. Sivasspor da 20.45'te Slavia Prag önünde 1 puan bile alsa lider olarak turlayacak.



    HEDEFİMİZ GRUBU LIDER BİTİRMEK
    Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda karşılaşacakları Hearts maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Maçı iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz. Yarınki (bugün) maçı önemsiyoruz. Grup birincisi olarak son 16 turuna kalmak en büyük hedefimiz, en büyük isteğimiz" dedi.



    1 PUAN YETİYOR ROTASYON YAPACAĞIM
    Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Slavia Prag karşılaşmasında 1 puanın liderlik için yettiğini hatırlatırken şöyle konuştu: Ülke puanı için de önemli bir maç. Kazanmak, en azından 1 puan alıp lider bitirmek istiyoruz. Ligde Fenerbahçe ile çok önemli bir maça çıkacağız. Bu yüzden kadroda rotasyon yapmayı istiyorum.



        TAKTİK ÇALIŞTI
        Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda yapılan taktiksel maç ile tamamlandı. Beşiktaş bugün yapacağı idman ile Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.



        HOLLANDA WEGHORST'U KONUŞUYOR!
        Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst ülkesinde manşetleri süslemeye devam ediyor. Hollanda basınında çıkan haberlerde "Wout Weghorst, 5-2 sona eren Ümraniyespor karşılaşmasında 2 golle şov yaptı. Weghorst, Beşiktaş'ın zaferlerine imza atıyor" ifadelerini kullandı.



        SUAT KOSİF İÇİN BELÇİKA'DAN TEKLİF
        Türkıye'yi motor sporlarında başarıyla temsil eden Suat Kosif, Çekya ve İtalya'da düzenlenecek yarışlara odaklandı. Kosif, Belçika'nın Yamaha takımına katılması için teklif aldı. İlk motor yarışına 2015 yılında Yunanistan'da çıkan ve 1000 A grubunda kupa kazanan sporcu, şu anda aldığı teklifi değerlendiriyor.

            EFES, ALMANYA'DA ZAFER PEŞİNDE
            Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, THY Euroleague 6. hafta maçında bugün Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olacak. Audi Dome Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak. Lacivert-Beyazlılar, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor.



            RUSYA'DAN CASSIERRA İDDİASI
            Galatasaray'ın forvet hattında yer alan 3 ismi de Süper Lig'de geride kalan haftalarda takımlarına katkı sağlayamadı. Mertens, Icardi ve Seferovic'in performansları taraftarlar tarafından eleştiriliyor. Devre arası transferi ise kaçınılmaz gibi duruyor. Sarı- Kırmızılılar ile ilgili son iddia ise Rusya medyasından geldi... Sport 24'ün haberine göre; Aslan, Zenit forması giyen 25 yaşındaki Mateo Cassierra ile yakından ilgileniyor. Galatasaray'ın dışında Kızılyıldız ve Genk de oyuncuyu istiyor.



            DERBİNİN HAKEMİ MELER
            Dev maç Halil Umut Meler'in... G.Saray-Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler, hakemlik kariyerinde ilk kez bir G.Saray-Beşiktaş derbisi yönetecek. Meler yönetiminde G.Saray 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Beşiktaş ise Meler yönetiminde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Lider F.Bahçe'nin pazartesi günü Sivasspor ile oynayacağı maçı ise Hüseyin Göçek yönetecek.



            JUVENTUS'TAN ENES ÜNAL HAREKATI
            La Liga'da Getafe forması giyen Enes Ünal'a Serie A devi Juventus'un talip olduğu iddia edildi. İspanyol basını, Juventus'un Vlahovic ve Milik ikilisine alternatif olarak düşündüğü milli futbolcu için 30 milyon euro bonservis bedeli ödemesi gerektiğini yazdı. 25 yaşındaki golcü bu sezon 12 maçta 4 gol kaydetti.



                CURRY YETMEDİ, MIAMI KAZANDI
                NBA'de Miami Heat konuk ettiği Golden State Warriors'u 116-109'luk skorla mağlup etti. Miami Heat'te Jimmy Butler 23 sayı ile maçta öne çıkarken Bam Adebayo da 19 sayı ile takımına katkı verdi. Golden State'te Stephen Curry'nin 23 sayı 13 ribaunt ve 13 asistlik triple-double'ı mağlubiyeti engelleyemedi.



                MANUEL NEUER'DEN ÜZÜCÜ HABER
                Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, cilt kanserine yakalandığını duyurdu. Tecrübeli kaleci, "3 kez ameliyat oldum. Konu güneşten korunmak olduğunda buna maksimum önem vermemiz gerekiyor. Güneş altında çok fazla antrenman yaptığımız için cildimizi korumamız gerekiyor" ifadesini kullandı.



                BURSASPOR'DA ERTEKİN DÖNEMİ
                Spor Toto 2. Lig ekibi Bursaspor'da Tahsin Tam'ın istifasının ardından sportif direktör İsmail Ertekin Yeşil-Beyazlılar'ın yeni teknik direktörü oldu. Ertekin, "Yenilgiyi kabul etmeyen bir takım olacağız. Transfer tahtası açılmayacak gibi duruyor ama çalışılıyor. Bursaspor'u layık olduğu yere taşıyacağız" dedi.


                    KAZIMCAN VE YUSUF MÜJDESİ
                    Aslan'da sakat futbolculardan güzel haber geldi. Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş tedavilerinin ardından antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. İki futbolcu daha sonra özel program dahilinde kondisyonerler eşliğinde çalıştı.

                    CİMBOM ANTALYA YOLCUSU
                    Galatasaray Dünya Kupası arasında Antalya'da kamp yapma kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar, 8 Aralık tarihinde Antalya'nın yolunu tutacak. 11 gün sürecek kamp, 17 Aralık'ta sona erecek ve Galatasaray bu sürede 2 hazırlık maçı oynayacak.

                    DERBİ ÖNCESİ TÜZÜK OYLAMASI
                    Galatasaray yönetimi derbi öncesi hareketli saatler yaşayacak. Kulübün tüzük kongresi cumartesi sabahı gerçekleşecek. İdari ibrasızlığı ortadan kaldıran, yönetimlerin görev süresini 3 yıldan 2 yıla indiren maddelerin yer aldığı tüzük tadil tasarısı, üyelerin onayına sunulacak.

                    YENİ YAŞINI KUTLADI
                    Beşiktaş genç kalecisi Utku Yuvakuran'ın doğum gününü kutladı.

                    MAÇIN OYUNCUSU OLDU
                    Barcelona, Plzen maçının MVP'si seçilen Ferran Torres'i paylaştı.

                    KORAY ŞENER PAYLAŞIMI
                    Fenerbahçe 2 Kasım 2018'de vefat eden taraftarı Koray Şener'i paylaştı.

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