Jorge Jesus açıklamalarda bulundu: Rennes şanslı! | Spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde grup liderliğini isteyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, açıklamalar yaptı. Rennes ile aynı puana sahip olduklarını belirten Portekizli çalıştırıcı, "Atılan goller gruptaki durumu belirleyecek. Teorik olarak Rennes'in şansı daha yüksek çünkü evlerinde oynayacaklar" dedi. İki maçın skoruna göre değişiklikler yapacağını belirten Jesus, "Kimin ne kadar ve ne zaman oynayacağını ona göre belirleyeceğiz. Bu maçta da rotasyon yapacağız. Bir önceki maçın yorgunluğunun, bir sonraki maça yansımasını istemiyoruz. Kiev'in kaçıncı kalecisi oynayacak bilmiyorum bu Lucescu'nun problemi" diye konuştu. Jorge Jesus, genç futbolcu Arda Güler'in bugünkü maçta sahada olabileceğini de sözlerine ekledi.
4'TE 4 YAPALIM, TARİH YAZALIM
Türk futbolu bu akşam Avrupa arenasında çok önemli sınavlar verecek. Avrupa Ligi'nde 20.45'te Trabzonspor, Ferencvaros'u Akyazı'da ağırlayacak. Bordo-Mavililer'e tur için galibiyet ve Monaco'nun puan kaybı gerekiyor. Fenerbahçe ise 23.00'te Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler ve takipçisi Rennes kazanırsa liderlik averaja kalacak. Konferans Ligi'nde Başakşehir 18.30'da Hearts'ı yenerse grubu lider bitirecek. Sivasspor da 20.45'te Slavia Prag önünde 1 puan bile alsa lider olarak turlayacak.
HEDEFİMİZ GRUBU LIDER BİTİRMEK
Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda karşılaşacakları Hearts maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Maçı iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz. Yarınki (bugün) maçı önemsiyoruz. Grup birincisi olarak son 16 turuna kalmak en büyük hedefimiz, en büyük isteğimiz" dedi.
1 PUAN YETİYOR ROTASYON YAPACAĞIM
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Slavia Prag karşılaşmasında 1 puanın liderlik için yettiğini hatırlatırken şöyle konuştu: Ülke puanı için de önemli bir maç. Kazanmak, en azından 1 puan alıp lider bitirmek istiyoruz. Ligde Fenerbahçe ile çok önemli bir maça çıkacağız. Bu yüzden kadroda rotasyon yapmayı istiyorum.