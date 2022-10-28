Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den tepki çeken LGBT kararı: Türk futbolseverleri ayağa kaldırdı: "Takibi bırakıyorum"

ORKUN KÖKÇÜ REDDETMİŞTİ

Hollanda ekiplerinden Feyenoord forması giyen A Milli Takım futbolcusu Orkun Kökçü, gökkuşağı renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmayacağını söylemişti. Kökçü, "Dini, geçmişi veya tercihi ne olursa olsun herkese saygı duyduğumu vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Bu eylemin önemini çok iyi anlıyorum ama dini inançlarımdan dolayı bunu destekleyecek doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden bu kaptanlık kol bandını takarken kendimi rahat hissetmiyorum. Bazılarının bu konuda hayal kırıklığına uğradığını tahmin edebiliyorum. Ama umarım dini seçimime de saygı gösterilir" diye konuştu.