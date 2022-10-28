Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den tepki çeken LGBT kararı: Türk futbolseverleri ayağa kaldırdı: "Takibi bırakıyorum"

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sosyal medyada yaptığı LGBT paylaşımı Türk futbolseverlerin tepkisini çekti.
PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ
Hull City yaptığı paylaşımda, LGBT yanlısı bir kampanyaya destek verdiğini açıkladı. Bunun üzerine sosyal medyada bazı Türk futbolseverler paylaşımın altına tepki dolu yorumlarda bulundu.
"TAKİBİ BIRAKTIM"
İngiliz ekibinin paylaşımının altına Türk futbolseverlerden, "Bu topluluğu bırakana kadar takipten çıkıyorum." ve "Takibi bıraktım" gibi yorumlar yapıldı.