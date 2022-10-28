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    • Spor
    • 28.10.2022 23:44
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    • 28.10.2022 23:44
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    Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den tepki çeken LGBT kararı: Türk futbolseverleri ayağa kaldırdı: "Takibi bırakıyorum"

    Son dakika haberi! Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin LGBT yanlısı bir kampanyayı desteklediğini açıkladığı sosyal medya paylaşıma tepki gösteren Türk futbolseverler, "Bu topluluğu bırakana kadar takipten çıkıyorum" gibi yorumlarda bulundu.

    takvim.com.tr
    Hull City’den tepki çeken LGBT kararı!

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sosyal medyada yaptığı LGBT paylaşımı Türk futbolseverlerin tepkisini çekti.


    PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ
    Hull City yaptığı paylaşımda, LGBT yanlısı bir kampanyaya destek verdiğini açıkladı. Bunun üzerine sosyal medyada bazı Türk futbolseverler paylaşımın altına tepki dolu yorumlarda bulundu.

    "TAKİBİ BIRAKTIM"
    İngiliz ekibinin paylaşımının altına Türk futbolseverlerden, "Bu topluluğu bırakana kadar takipten çıkıyorum." ve "Takibi bıraktım" gibi yorumlar yapıldı.

        ORKUN KÖKÇÜ REDDETMİŞTİ
        Hollanda ekiplerinden Feyenoord forması giyen A Milli Takım futbolcusu Orkun Kökçü, gökkuşağı renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmayacağını söylemişti. Kökçü, "Dini, geçmişi veya tercihi ne olursa olsun herkese saygı duyduğumu vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Bu eylemin önemini çok iyi anlıyorum ama dini inançlarımdan dolayı bunu destekleyecek doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden bu kaptanlık kol bandını takarken kendimi rahat hissetmiyorum. Bazılarının bu konuda hayal kırıklığına uğradığını tahmin edebiliyorum. Ama umarım dini seçimime de saygı gösterilir" diye konuştu.



        KAPTANLIK BANDI BAŞKA FUTBOLCUYA VERİLDİ
        Öte yandan Feyenoord, Orkun Kökçü'nün yerine karşılaşmaya Gernot Trauner'in kaptan olarak çıkacağını duyurdu.

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