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    • Spor
    • 02.11.2022 15:36
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    • 02.11.2022 15:50
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    Herkesin merak ettiği soruyu yanıtlıyoruz: Galatasaray - Alanyaspor maçı tekrar edilecek mi?

    Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, hakem kararları nedeniyle tartışmalara neden olan maç için kural hatası nedeniyle tekrar başvurusunda bulundu. Sarı-kırmızılıların bu başvurusunu Spor Hukuku alanında Türkiye’yi uluslararası mecrada temsil eden, İsviçre'deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile Euroleague Basketbol Tahkimi'nin tek Türk hakemi olan Avukat Emin Özkurt, takvim.com.tr için değerlendirdi. İşte o açıklamalar...

    Özel haber
    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Herkesin merak ettiği soru! | Özel Haber

    Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, hakem kararları nedeniyle tartışmalara neden olan maç için kural hatası nedeniyle tekrar başvurusunda bulundu.

    Peki maç tekrar edilecek mi? Sarı-kırmızılıların bu başvurusunu Spor Hukuku alanında Türkiye'yi uluslararası mecrada temsil eden, İsviçre'deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile Euroleague Basketbol Tahkimi'nin tek Türk hakemi olan Avukat Emin Özkurt, Takvim.com.tr için değerlendirdi.


    Fotoğraf: Avukat Emin Özkurt

    IFAB'ın yayınlamış olduğu Oyun Kuralları Kitabı'nda Galatasaray'ın başvurusuna konu ettiği durum açıkça düzenlenmiştir. Şöyle ki; hakemlere ilişkin düzenlemelerin yer aldığı "Kural 5" adlı bölümde "Dışarıdan Müdahaleler" başlığı altında oyun alanına fazladan bir top girmesi halinde hakemlerin ne yapacağı açıklanmıştır.


    İşte o pozisyon... Görüntü beINSports'tan alınmıştır

    KURAL NE DİYOR?

    İlgili kural aynen şu şekilde;

    "Top oyundayken oyun alanına fazladan bir top, başka bir cisim ya da hayvan girerse, hakem:

    -Eğer oyuna bir müdahale söz konusu ise oyunu durdurur (ve hakem atışı ile tekrar başlatır)

    -Ancak müdahalenin hücum eden takım tarafından yapılmaması koşuluyla, topun kaleye gitmesi ve müdahalenin savunma yapan oyuncunun topla oynamasına engel oluşturmaması durumunda, eğer top kaleye girdi ise (topa temas edilmiş olsa bile) gol kararı verilir.

    -Oyuna müdahale yoksa maçın devam etmesine izin verir ve mümkün olan ilk fırsatta cismin çıkarılmasını sağlar."

    Oyun Kuralları Kitabı'nda yan hakemin oyun alanına giren topu çıkarıp çıkaramayacağına ilişkin doğrudan bir hüküm olmasa da esas önemli nokta oyun alanına giren topun müsabakanın seyrini veya sonucunu etkileyecek bir niteliğe sahip olup olmadığıdır. TFF'nin de uymakla yükümlü olduğu kurallar oyuna dışarıdan müdahalenin çerçevesini bu şekilde çizmiştir.

        TFF'nin uygulamasına bakacak olursak 2021/2022 sezonunda Trabzonspor ile Beşiktaş arasında gerçekleşen müsabakada, karşılaşma hakeminin serbest vuruşun kullanılması gerektiği noktayı kural kitabına göre açıkça yanlış belirlenmesi nedeniyle Beşiktaş tarafından, müsabakanın yeniden oynanması için TFF'ye başvuruda bulunulmuştu. TFF'nin başvuruyu reddetmesinin ardından ise Beşiktaş, bu kararı Tahkim Kurulu'na götürerek itirazlarını sunmuştu. Tahkim Kurulu'nun yaptığı ve kamuoyuna açıklanan değerlendirmede ise "iddia edilen kural hatasının müsabaka sonucunu etkilediğine ilişkin itirazın tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı" nedeniyle Beşiktaş'ın itirazını reddetmişti.

        Bu örnek bizlere yol gösterici olmakla birlikte hem TFF'nin hem de Tahkim Kurulu'nun benzeri başvurulara bakış açısını ortaya koymaktadır. AncaK; unutmamak gerekir ki her olay kendi içerisinde değerlendirilecek ve barındırdığı şartlara göre yorumlanacaktır.

        TEKRAR ZOR
        Sonuç olarak, söz konusu eylemin doğrudan müsabaka sonucuna bir etkide bulunmaması, IFAB'ın yayınladığı kurallarda bu konuya ilişkin hakemlere "mümkün olan ilk fırsatta cismin çıkarılmasını sağlama" yetkisi verilmiş olması ve de TFF'nin bu gibi konularda verdiği önceki kararları göz önünde bulundurulduğunda, Galatasaray'ın, iddiada bulunduğu kural hatasından hareketle maç tekrarı gibi bir kazanım elde etmesinin zor olacağını düşünmekteyim.
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        Haberler Spor Herkesin merak ettiği soruyu yanıtlıyoruz: Galatasaray - Alanyaspor maçı tekrar edilecek mi?
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