Herkesin merak ettiği soruyu yanıtlıyoruz: Galatasaray - Alanyaspor maçı tekrar edilecek mi?

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, hakem kararları nedeniyle tartışmalara neden olan maç için kural hatası nedeniyle tekrar başvurusunda bulundu.
Peki maç tekrar edilecek mi? Sarı-kırmızılıların bu başvurusunu Spor Hukuku alanında Türkiye'yi uluslararası mecrada temsil eden, İsviçre'deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile Euroleague Basketbol Tahkimi'nin tek Türk hakemi olan Avukat Emin Özkurt, Takvim.com.tr için değerlendirdi.
Fotoğraf: Avukat Emin Özkurt
IFAB'ın yayınlamış olduğu Oyun Kuralları Kitabı'nda Galatasaray'ın başvurusuna konu ettiği durum açıkça düzenlenmiştir. Şöyle ki; hakemlere ilişkin düzenlemelerin yer aldığı "Kural 5" adlı bölümde "Dışarıdan Müdahaleler" başlığı altında oyun alanına fazladan bir top girmesi halinde hakemlerin ne yapacağı açıklanmıştır.
İşte o pozisyon... Görüntü beINSports'tan alınmıştır
KURAL NE DİYOR?
İlgili kural aynen şu şekilde;
"Top oyundayken oyun alanına fazladan bir top, başka bir cisim ya da hayvan girerse, hakem:
-Eğer oyuna bir müdahale söz konusu ise oyunu durdurur (ve hakem atışı ile tekrar başlatır)
-Ancak müdahalenin hücum eden takım tarafından yapılmaması koşuluyla, topun kaleye gitmesi ve müdahalenin savunma yapan oyuncunun topla oynamasına engel oluşturmaması durumunda, eğer top kaleye girdi ise (topa temas edilmiş olsa bile) gol kararı verilir.
-Oyuna müdahale yoksa maçın devam etmesine izin verir ve mümkün olan ilk fırsatta cismin çıkarılmasını sağlar."
Oyun Kuralları Kitabı'nda yan hakemin oyun alanına giren topu çıkarıp çıkaramayacağına ilişkin doğrudan bir hüküm olmasa da esas önemli nokta oyun alanına giren topun müsabakanın seyrini veya sonucunu etkileyecek bir niteliğe sahip olup olmadığıdır. TFF'nin de uymakla yükümlü olduğu kurallar oyuna dışarıdan müdahalenin çerçevesini bu şekilde çizmiştir.