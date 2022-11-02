Herkesin merak ettiği soruyu yanıtlıyoruz: Galatasaray - Alanyaspor maçı tekrar edilecek mi?

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, hakem kararları nedeniyle tartışmalara neden olan maç için kural hatası nedeniyle tekrar başvurusunda bulundu.

Peki maç tekrar edilecek mi? Sarı-kırmızılıların bu başvurusunu Spor Hukuku alanında Türkiye'yi uluslararası mecrada temsil eden, İsviçre'deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile Euroleague Basketbol Tahkimi'nin tek Türk hakemi olan Avukat Emin Özkurt, Takvim.com.tr için değerlendirdi.



Fotoğraf: Avukat Emin Özkurt

IFAB'ın yayınlamış olduğu Oyun Kuralları Kitabı'nda Galatasaray'ın başvurusuna konu ettiği durum açıkça düzenlenmiştir. Şöyle ki; hakemlere ilişkin düzenlemelerin yer aldığı "Kural 5" adlı bölümde "Dışarıdan Müdahaleler" başlığı altında oyun alanına fazladan bir top girmesi halinde hakemlerin ne yapacağı açıklanmıştır.



İşte o pozisyon... Görüntü beINSports'tan alınmıştır

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