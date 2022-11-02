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    • Spor
    • 02.11.2022 16:49
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    • 02.11.2022 18:49
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    Derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu! 36 yaşındaki hakemin, derbi karnesi nasıl? İşte Meler’in yönettiği Galatasaray ve Beşiktaş maçları

    Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta hakemleri belli oldu! Galatasaray - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Peki 36 yaşındaki hakemin, derbi karnesi nasıl? İşte Meler’in yönettiği Galatasaray ve Beşiktaş maçları...

    Muhammed Güneroğlu
    Derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu!

    Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren dev maçta cumartesi günü Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik maç öncesi spor kamuoyunun tahminleri doğru çıktı ve derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu. 36 yaşındaki Meler, kariyerinde ilk kez Galatasaray-Beşiktaş derbisi yönetecek.



    Halil Umut Meler, bu sezon iki takımın da birer maçını yönetti. Meler ilk olarak, Beşiktaş'ın 6. haftada evinde oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu Beşiktaş maçında düdük çaldı. Tecrübeli hakem, Galatasaray'ın ise 8. haftada deplasmanda yaptığı ve 0-0 berabere kaldığı Adana Demirspor karşılaşmasına çıktı.



    Halil Umut Meler, bugüne kadar Galatasaray'ın 17 maçında orta hakem olarak görev aldı. Sarı-kırmızılılar 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Meler, Galatasaraylı futbolculara bu maçlarda 54 sarı kart, 3 de kırmızı kart çıkardı. Cimbom'un lehine ise 4 penaltı çaldı.



        Meler, Beşiktaş'ın ise 20 maçında düdük çaldı. Siyah-beyazlılar; 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Başarılı hakem, Kara Kartal'a 46 sarı kart, 5 de kırmızı kart gösterdi. Meler, Beşiktaş'ın lehine ise 3 penaltı kararı verdi.



        Meler'in yönettiği Galatasaray maçları şöyle:
        11.12.2016: Galatasaray-Gaziantep: 3-1
        29.05.2017: Alanyaspor-Galatasaray: 2-3
        19.08.2017: Osmanlıspor-Galatasaray: 1-3
        27.01.2018: Galatasaray-Osmanlıspor: 2-0
        11.03.2018: Galatasaray-Konyaspor: 2-1
        15.04.2018: Galatasaray-Başakşehir: 2-0
        27.08.2018: Galatasaray-Alanyaspor: 6-0
        23.12.2018: Galatasaray-Sivasspor: 4-2
        02.04.2019: Galatasaray-Y. Malatya: 0-0
        07.08.2019: Akhisarspor-Galatasaray: 0-1
        05.10.2019: Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-0
        07.12.2019: Galatasaray-Alanyaspor: 1-0
        23.02.2020: Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3
        26.12.2020: Trabzonspor-Galatasaray: 0-2
        03.03.2021: Ankaragücü-Galatasaray: 2-1
        21.11.2021: Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2
        01.10.2022: Adana Demir-Galatasaray: 0-0



        Meler'in düdük çaldığı Beşiktaş maçları ise şöyle:
        10.01.2016: 1461 Trabzon-Beşiktaş: 1-1
        17.12.2016: Ankaraspor-Beşiktaş: 2-1
        24.04.2017: Beşiktaş-Adanaspor: 3-2
        17.12.2017: Beşiktaş-Osmanlıspor: 5-1
        02.02.2018: Bursaspor-Beşiktaş: 2-2
        18.03.2018: Başakşehir-Beşiktaş: 1-0
        15.09.2018: Beşiktaş-Yeni Malatya: 2-1
        16.12.2018: Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2
        28.04.2019: Beşiktaş-Ankaragücü: 4-1
        14.09.2019: Gaziantep-Beşiktaş: 3-2
        19.07.2020: Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-0
        19.09.2020: Beşiktaş-Antalyaspor: 1-1
        20.12.2020: Beşiktaş-Erzurumspor: 4-0
        31.01.2021: Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2
        21.03.2021: Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1
        04.04.2021: Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-0
        05.01.2022: Beşiktaş-Antalya: 5-3
        18.01.2022: Karagümrük-Beşiktaş: 0-1
        02.03.2022: Beşiktaş-Kayseri: 1-2
        12.09.2022: Beşiktaş-Başakşehir: 0-1

                Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

                CUMA

                20.00 HangiKredi Ümraniyespor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

                20.00 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

                CUMARTESİ

                14.30 Bitexen Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka

                20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

                PAZAR

                14.30 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

                17.00 Frapot TAV Antalyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen

                20.00 Trabzonspor - Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük

                PAZARTESİ

                20.00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

                20.00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

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