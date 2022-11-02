Derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu! 36 yaşındaki hakemin, derbi karnesi nasıl? İşte Meler’in yönettiği Galatasaray ve Beşiktaş maçları





Halil Umut Meler, bu sezon iki takımın da birer maçını yönetti. Meler ilk olarak, Beşiktaş'ın 6. haftada evinde oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu Beşiktaş maçında düdük çaldı. Tecrübeli hakem, Galatasaray'ın ise 8. haftada deplasmanda yaptığı ve 0-0 berabere kaldığı Adana Demirspor karşılaşmasına çıktı.