Derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu! 36 yaşındaki hakemin, derbi karnesi nasıl? İşte Meler’in yönettiği Galatasaray ve Beşiktaş maçları

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren dev maçta cumartesi günü Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik maç öncesi spor kamuoyunun tahminleri doğru çıktı ve derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu. 36 yaşındaki Meler, kariyerinde ilk kez Galatasaray-Beşiktaş derbisi yönetecek.
Halil Umut Meler, bu sezon iki takımın da birer maçını yönetti. Meler ilk olarak, Beşiktaş'ın 6. haftada evinde oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu Beşiktaş maçında düdük çaldı. Tecrübeli hakem, Galatasaray'ın ise 8. haftada deplasmanda yaptığı ve 0-0 berabere kaldığı Adana Demirspor karşılaşmasına çıktı.
Halil Umut Meler, bugüne kadar Galatasaray'ın 17 maçında orta hakem olarak görev aldı. Sarı-kırmızılılar 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Meler, Galatasaraylı futbolculara bu maçlarda 54 sarı kart, 3 de kırmızı kart çıkardı. Cimbom'un lehine ise 4 penaltı çaldı.