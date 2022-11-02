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    • Spor
    • 02.11.2022 12:08
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    • 02.11.2022 12:08
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    Rus basınından bomba iddia: Galatasaray Mateo Cassierra'ya kancayı taktı

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Sezon başında yıldız transferlerle şov yapan Galatasaray ara transfer dönemi için transfer çalışmalarına hız verdi. Rus basınında yer alan haberlere göre, Cimbom, Zenit forması giyen Mateo Cassierra ile yakından ilgileniyor. Galatasaray’ın dışında Kızılyıldız ve Genk’in de oyuncuyu istediği belirtildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom yeni golcüsünü Rusya’da buldu

    Sezon başında yıldız transferlerle şov yapan Galatasaray için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Dries Mertens, Mauro Icardi ve Haris Seferovic gibi kaliteli golcüleri kadrosuna katan Cimbom'un devre arası yeni bir golcü almasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

    Galatasaray'ın forvet hattında yer alan 3 ismi de Süper Lig'de geride kalan haftalarda takımlarına katkı sağlayamadı. Performansları taraftarlar tarafından eleştiriliyor. Devre arası transferi ise kaçınılmaz gibi duruyor.

    RUS MEDYASINDAN BOMBA İDDİA
    Sarı-Kırmızılılar ile ilgili son iddia ise Rusya medyasından geldi. Sport 24'ün haberine göre Aslan, Zenit forması giyen Mateo Cassierra ile yakından ilgileniyor. Galatasaray'ın dışında Kızılyıldız ve Genk'in de oyuncuyu istediği belirtildi.

        SÖZLEŞMESİ 2025 YILINDA SONA ERİYOR
        Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Cassierra'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Sezon başında Zenit, yıldız oyuncu için Sochi'ye 4.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı. Genç yetenek için şimdiye kadar 11.2 milyon Euro ödeme yapıldı.

        Deportivo Cali altyapısından yetişen ve bu sezon toplamda 16 maçta görev yapan Kolombiyalı golcü, 3 gol atarken 3 de asiste imza attı. Sarı-Kırmızılılar ile ilgili dün de dış basında Mikael Ishak iddiaları vardı. Aslan'ın Polonya'nın Lech Poznan takımında forma giyen Ishak için de çalışmalarını sürdürdüğü iddia ediliyor.

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