Rus basınından bomba iddia: Galatasaray Mateo Cassierra'ya kancayı taktı

Sezon başında yıldız transferlerle şov yapan Galatasaray için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Dries Mertens, Mauro Icardi ve Haris Seferovic gibi kaliteli golcüleri kadrosuna katan Cimbom'un devre arası yeni bir golcü almasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray'ın forvet hattında yer alan 3 ismi de Süper Lig'de geride kalan haftalarda takımlarına katkı sağlayamadı. Performansları taraftarlar tarafından eleştiriliyor. Devre arası transferi ise kaçınılmaz gibi duruyor.
RUS MEDYASINDAN BOMBA İDDİA
Sarı-Kırmızılılar ile ilgili son iddia ise Rusya medyasından geldi. Sport 24'ün haberine göre Aslan, Zenit forması giyen Mateo Cassierra ile yakından ilgileniyor. Galatasaray'ın dışında Kızılyıldız ve Genk'in de oyuncuyu istediği belirtildi.