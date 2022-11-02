Rus basınından bomba iddia: Galatasaray Mateo Cassierra'ya kancayı taktı

Deportivo Cali altyapısından yetişen ve bu sezon toplamda 16 maçta görev yapan Kolombiyalı golcü, 3 gol atarken 3 de asiste imza attı. Sarı-Kırmızılılar ile ilgili dün de dış basında Mikael Ishak iddiaları vardı. Aslan'ın Polonya'nın Lech Poznan takımında forma giyen Ishak için de çalışmalarını sürdürdüğü iddia ediliyor.

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