Igor Tudor’lu Marsilya son saniyede yıkıldı! Atletico Madrid tarihinde ilk kez sonuncu bitirdi! İşte Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalan takımlar…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında, Barcelona, Bayern Münih, Inter ve Liverpool gibi dünya devlerinin sahne aldı.



ATLETICO MADRID VEDA ETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto, konuk ettiği İspanya'nın Atletico Madrid takımını 2-1 yenerek grubu 12 puanla lider tamamladı.



B Grubu'nda, Belçika takımı Club Brugge ise deplasmanda Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile golsüz berabere kalarak grubu 11 puanla ikinci sırada bitirdi.



Grubu ilk 2 sırada tamamlayan Porto ve Club Brugge, son 16 turuna yükseldi.



Bayer Leverkusen ise grubu 5 puanla 3. sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Atletico Madrid ise 5 puanla grup sonuncusu olarak bu sezon Avrupa'ya erken veda etti.



İspanyol ekibi Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez grup aşamasını sonuncu bitirdi.



MOHAMMED KUDUS ŞOV YAPIYOR

A Grubu'nda mücadele eden Ajax, deplasmanda karşılaştığı İskoç ekibi Rangers'ı 2-1 mağlup ederek grubu 3. bitirmeyi garantiledi.



Karşılaşmada Ajax'ın ikinci golünü atan 22 yaşındaki Mohamed Kudus, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı 6 maçta 6 gole direkt katkı sağladı. Ganalı oyuncu, Devler Ligi'nde 4 gol, 2 asistle dikkat çeken isim oldu.



IGOR TUDOR SON SANİYEDE YIKILDI

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda gruptan çıkma yarışı son maçlara kadar devam etti. Marsilya, Tottenham, Sporting ve Frankfurt'un bulunduğu grupta, Frankfurt ve Tottenham bir üst tura yükseldi.



Tottenham'ın 2-1 kazandığı Marsilya maçı gecenin en çok konuşulan karşılaşmalarından birisi oldu. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor, son saniyede yenilen golle adeta yıkıldı.



Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği sırada yenilen Marsilya forması giyen Kolasinac, boş kaleye golü atamadı. Dönen atakta Tottenhamlı Hojbjerg golü attı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Marsilya gruptan çıkma bileti alacakken son sıraya geriledi.



Son haftalarda Marsilya ile üst üste kötü sonuçlar alan Tudor'un geleceği tartışılır hale gelmişti. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Marsilya'da Fransız taraftarlar, Tudor'un istifasını istedi.



Maça damga vuran bir başka an ise Heuing Min Son'un sakatlanarak oyundan çıktığı anlarda gerçekleşti.



Dünya yıldızı Son, oyuna devam edemeyeceğini anladığında gözyaşlarını tutamadı ve ağlayarak kenara geldi.



İŞTE GECENİN SONUÇLARI

A, B, C, D gruplarında son hafta maçlarının sonuçları:

Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya): 2-1

Bayer Leverkusen (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0

Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-0

Rangers (İskoçya) - Ajax (Hollanda): 1-3

Bayern Münih (Almanya) - Inter (İtalya): 2-0

Viktoria Plzen (Çekya) - Barcelona (İspanya): 2-4

Sporting Lizbon (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

Olimpik Marsilya (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 1-2



SON 16 TURUNU GARANTİLEYEN TAKIMLAR

Real Madrid

Manchester City

Napoli

Bayern Münih

Club Brugge

Chelsea

PSG

Benfica

B. Dortmund

Inter

Porto

Liverpool

Tottenham

E. Frankfurt