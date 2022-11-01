Rekorbahçe! Sarı-Lacivertliler, Jorge Jesus'la gol şov yapıyor, tüm istatistikleri alt üst ediyor

Fener Jorge Jesus yönetiminde müthiş bir performans sergiliyor. Süper Lig'in zirvesinde yer alan Sarı-Lacivertliler özellikle gol yollarındaki inanılmaz grafiği ile gündemi sarsıyor.
1-LEFTER VE CAN'LI SEZONU YAKALADI!
Jesus'un ekibi Süper Lig'de 11 maçta tam 34 gole imza atarak ulaşılması çok zor bir işi başardı. Sarı-Lacivertliler son olarak 1959-1960 sezonunda Lefterli, Can Bartulu kadrosuyla 11 haftada 34 gol atmıştı.
2-ADIM ADIM REKORA
Fenerbahçe'nin şu anda gol ortalaması 3.09'a gelmiş durumda. Eğer Sarı-Lacivertliler bu müthiş performansını sürdürürse sezonu 111 golle tamamlayacak. Böylece 1988-89 sezonundaki 103 gollü rekor kırılacak.