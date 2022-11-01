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    Rekorbahçe! Sarı-Lacivertliler, Jorge Jesus'la gol şov yapıyor, tüm istatistikleri alt üst ediyor

    Süper Lig’de 11 maçta 34 gol atan Fenerbahçe en son 1959-60’ta Lefterli kadroyla bunu başarmıştı Şu anda 3.09 ortalaması olan Sarı- Lacivertliler bu performansını sürdürürse sezonu 111 golle bitirecek.

    Rekorbahçe

    Fener Jorge Jesus yönetiminde müthiş bir performans sergiliyor. Süper Lig'in zirvesinde yer alan Sarı-Lacivertliler özellikle gol yollarındaki inanılmaz grafiği ile gündemi sarsıyor.



    1-LEFTER VE CAN'LI SEZONU YAKALADI!
    Jesus'un ekibi Süper Lig'de 11 maçta tam 34 gole imza atarak ulaşılması çok zor bir işi başardı. Sarı-Lacivertliler son olarak 1959-1960 sezonunda Lefterli, Can Bartulu kadrosuyla 11 haftada 34 gol atmıştı.



    2-ADIM ADIM REKORA
    Fenerbahçe'nin şu anda gol ortalaması 3.09'a gelmiş durumda. Eğer Sarı-Lacivertliler bu müthiş performansını sürdürürse sezonu 111 golle tamamlayacak. Böylece 1988-89 sezonundaki 103 gollü rekor kırılacak.



        3-JORGE JESUS TARİHİN EN İYİSİ!
        Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10'un üzerinde maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim Jorge Jesus oldu. Portekizli hoca adeta ders niteliğinde işlere imza atıyor.



        4-22 HAFTAYA BEDEL
        Son olarak İstanbulspor önünde adeta şov yapan ve sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe şimdiden Süper Lig'de 34 gole ulaşmış durumda. Sarı- Lacivertliler geçtiğimiz sezon ise 34 golü 22 hafta sonunda atabilmişti.



        5-4 SEZONLUK AVERAJI 1 SEZONDA SOLLADI!
        Fenerbahçe'nin, Koç döneminde geride bıraktığımız son 4 sezonda 11 haftalık toplam averajı 14'tü. Sarı-Lacivertliler bu sezon 11 haftada 22 averaj yaparak 4 sezonun toplamını geçen bir performans sergiledi. Ortaya çıkan bu müthiş rakamlar şampiyonluk işareti olarak yorumlanıyor.



            FENER GOLE DOYURUYOR!
            Fener ligde 4 maçta 5 ve üzeri gol sevinci yaşadı. Sarı- Lacivertliler, Kasımpaşa'ya 6, Alanyaspor, Karagümrük ve İstanbulspor filelerine ise 5'er gol bıraktı. Ancak Jorge Jesus futbol mantalitesiyle sadece kendi takımını değil karşısındaki rakibini de oynatıyor. Fenerbahçe'nin ligde oynadığı 11 maçta toplam 46 gole imza atıldı. Maç başı ortalaması 4.2 oldu. Ligde 21 sezon sonrası böylesine yüksek değerlere çıkıldı. Son olarak 2000-2001'de Adanaspor'un 34 maçında 142 gol atılmış ve ortalama gol sayısı 4.18 olmuştu.

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            Yürek Çıkmazı
            Haberler Spor Rekorbahçe! Sarı-Lacivertliler, Jorge Jesus'la gol şov yapıyor, tüm istatistikleri alt üst ediyor
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