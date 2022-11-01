Rekorbahçe! Sarı-Lacivertliler, Jorge Jesus'la gol şov yapıyor, tüm istatistikleri alt üst ediyor





FENER GOLE DOYURUYOR!

Fener ligde 4 maçta 5 ve üzeri gol sevinci yaşadı. Sarı- Lacivertliler, Kasımpaşa'ya 6, Alanyaspor, Karagümrük ve İstanbulspor filelerine ise 5'er gol bıraktı. Ancak Jorge Jesus futbol mantalitesiyle sadece kendi takımını değil karşısındaki rakibini de oynatıyor. Fenerbahçe'nin ligde oynadığı 11 maçta toplam 46 gole imza atıldı. Maç başı ortalaması 4.2 oldu. Ligde 21 sezon sonrası böylesine yüksek değerlere çıkıldı. Son olarak 2000-2001'de Adanaspor'un 34 maçında 142 gol atılmış ve ortalama gol sayısı 4.18 olmuştu.

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