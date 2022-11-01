Fenerbahçe’ye yeni duvar: Bakın listede ‘Kim’ var!

Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk 11 maçta ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Sarı-Lacivertliler, özlem duyduğu şampiyonluğa kavuşarak taraftarına bayram yaşatmak istiyor.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe bir yandan şampiyonluğa odaklanırken bir yandan da gelecek sezonların planlamasını yapıyor. Sezon başında Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'yi 18.5 milyon Euro'ya Napoli'ye satan Sarı-Lacivertliler, gözünü yeniden Uzakdoğu'ya çevirdi.

3 milyon Euro'ya transfer ettiği Kim Min Jae'den 15.5 milyon Euro kar elde eden Fenerbahçe, Güney Kore pazarında kalıcı olmak istiyor. Bu yüzden de Güney Kore futbolu özel olarak inceleniyor. Fenerbahçe bu iş için 3 scout görevlendirdi.

Sarı Kanarya'nın hedefindeki ilk isim ise FC Seoul forması giyen Ju-Sung Kim… 21 yaşındaki stoperi adım adım izleyen Fenerbahçe, genç yıldızı transfer ederek kadrosuna yeni bir yıldız adayı daha katmak istiyor.

Güney Kore futbolunun gelecekte en önemli yıldızlarından biri olması beklenen Kim, bu sezon 17 karşılaşmada forma giydi. 500 bin Euro piyasa değeri olan genç yıldız 1258 dakika sahada kaldı.

Ju-Sung Kim'i potansiyeli nedeniyle transfer listesine ekleyen Fenerbahçe, tıpkı Kim Min Jae'de olduğu gibi oyuncuyu yüksek bedellerle satarak önemli bir gelirin sahibi olmayı planlıyor.

