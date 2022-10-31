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    • Spor
    • 31.10.2022 18:52
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    • 01.11.2022 15:32
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    Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka MAÇ İZLE! FB Beko - Pınar Karşıyaka maçı bedava kesintisiz şifresiz izle

    Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı hakkında araştırmalar arttı. Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta kapanış maçında bugün mücadele edecek. İşte Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka CANLI MAÇ İZLEME seçenekleri! Peki FB Beko - Pınar Karşıyaka maçı bedava kesintisiz şifresiz izlenir mi?

    Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka CANLI MAÇ İZLE!

    Fenerbahçe Beko, bugün Pınar Karşıyaka'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe Beko Pınar Karşıyaka maçı için geri sayım devam ederken sporseverler maça dair bilgileri araştırıyor. Peki Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka CANLI nasıl izlenir? FB Beko - Pınar Karşıyaka maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte yanıtları...

    FENERBAHÇE BEKO - PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı 31 Ekim 20222 tarihinde oynanacak. Bugünkü maç saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 5 kanalında canlı yayınlanacak.

    FENERBAHÇE BEKO PINAR KARŞIYAKA MAÇI BİLET FİYATLARI!

    Saha içi A-D-G sıraları: ₺2000 (kombinelerden dolayı tükenmiştir)

    Saha içi B-E-H sıraları: ₺1600 (kombinelerden dolayı tükenmiştir)

    Saha içi C-F-J sıraları: ₺1325 (kombinelerden dolayı tükenmiştir)

    Localar: ₺550

        346 (Açık Loca): ₺600

        Kategori 1: ₺400 (kombinelerden dolayı tükenmiştir)

        Sky Lounge: ₺300

        Kategori 2: ₺225

        Kategori 3: ₺175

        Kategori 4: ₺150

        Kategori 5: ₺125

        Kategori 6: ₺85

        Kategori 7: ₺60

        Öğrenci Tribünü: ₺50
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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Spor Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka MAÇ İZLE! FB Beko - Pınar Karşıyaka maçı bedava kesintisiz şifresiz izle
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