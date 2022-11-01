Cenk Tosun’un güneşi! Milli futbolcu, Şenol Güneş yönetiminde bir başka oynuyor





REKOR PARAYA GİTMİŞTİ

Cenk Tosun'un kariyerinde Güneş'in çok önemli bir yeri var. İkili arasında oluşan büyük sinerji direkt rakamlara da yansımış durumda. Milli futbolcu, Güneş yönetiminde toplam 113 maça çıkarken rakip ağlara tam 57 gol göndermeyi başardı. Cenk Tosun en yüksek gol sayısına, Güneş'le beraber ulaştı. 2017-18 sezonunda yine tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı Beşiktaş'ta harika bir performans sergileyen Cenk Tosun özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki futbolu sonrası 22 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olarak Türk futbol tarihine geçmişti. Şenol Güneş'in ardından Cenk'in en fazla maça çıktığı teknik adam Marco Silva oldu.