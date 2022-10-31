Beşiktaşlı Cenk Tosun’un 'Güneş'i doğdu! İşte çok çarpıcı rakamlar
Beşiktaş'ın 5-2'lik skorla galip ayrıldığı Ümraniyespor maçına damga vuran isim Tosun Paşa lakaplı Cenk Tosun oldu. Valerien Ismael yönetiminde kulübüye hapsolan yıldız oyuncu Şenol Güneş ile ilk maçında 2 gol 1 asistlik katkıyla yıldızlaştı.
31.10.2022 17:37 - Son Güncelleme: 31.10.2022 17:39
Valerien Ismael yönetiminde kulübüye hapsolan tecrübeli yıldız, Şenol Güneş'in ilk maçında 11'de yer alırken, 2 gol ve 1 asistle galibiyette büyük rol oynamıştı.
REKOR PARAYA GİTMİŞTİ
Cenk Tosun'un kariyerinde Güneş'in çok önemli bir yeri var. İkili arasında oluşan büyük sinerji direkt rakamlara da yansımış durumda.