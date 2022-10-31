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Beşiktaşlı Cenk Tosun’un 'Güneş'i doğdu! İşte çok çarpıcı rakamlar

Beşiktaş'ın 5-2'lik skorla galip ayrıldığı Ümraniyespor maçına damga vuran isim Tosun Paşa lakaplı Cenk Tosun oldu. Valerien Ismael yönetiminde kulübüye hapsolan yıldız oyuncu Şenol Güneş ile ilk maçında 2 gol 1 asistlik katkıyla yıldızlaştı.

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
Özel haber
31.10.2022 17:37 - Son Güncelleme: 31.10.2022 17:39
Beşiktaşlı Cenk Tosun’un ’Güneş’i doğdu! İşte çok çarpıcı rakamlar

Beşiktaş evinde Ümraniyespor'u 5-2 yenerken maça damgasını vuran isim Cenk Tosun olmuştu.

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Beşiktaşlı Cenk Tosun’un ’Güneş’i doğdu! İşte çok çarpıcı rakamlar

Valerien Ismael yönetiminde kulübüye hapsolan tecrübeli yıldız, Şenol Güneş'in ilk maçında 11'de yer alırken, 2 gol ve 1 asistle galibiyette büyük rol oynamıştı.

Beşiktaşlı Cenk Tosun’un ’Güneş’i doğdu! İşte çok çarpıcı rakamlar

REKOR PARAYA GİTMİŞTİ
Cenk Tosun'un kariyerinde Güneş'in çok önemli bir yeri var. İkili arasında oluşan büyük sinerji direkt rakamlara da yansımış durumda.

Beşiktaşlı Cenk Tosun’un ’Güneş’i doğdu! İşte çok çarpıcı rakamlar

Milli futbolcu, Güneş yönetiminde toplam 113 maça çıkarken rakip ağlara tam 57 gol göndermeyi başardı.

Beşiktaşlı Cenk Tosun’un ’Güneş’i doğdu! İşte çok çarpıcı rakamlar

Cenk Tosun en yüksek gol sayısına, Güneş'le beraber ulaştı.

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