Büyük maçların golcüsü! Okan Buruk, Beşiktaş’la oynanacak derbide en çok Arjantinli yıldız Icardı’ye güveniyor





BU HEYECANI SEVİYOR

Çünkü Arjantinli yıldız kariyeri boyunca büyük maçlarda gösterdiği etkileyici performanslarla dikkatleri çekmiş bir isim. Mauro Icardi, Inter formasını giydiği dönemde 13 kez ezeli rakip Milan'a karşı sahaya çıktı. Yıldız futbolcu Derby della Madonnina olarak adlandıralan derbide 5 kez gol sevinci yaşadı. Icardi, Inter'in diğer ezeli rakiplerinden Juventus'a karşı 14 maçta 8 gol 2 asist, Roma'ya karşı 12 maçta 6 gol 1 asist, Lazio'ya karşı da 13 maçta 8 gol 1 asistle oynamayı başardı. Arjantinli forvet, Fransa kariyerinde de ülke futbolunun en önemli ezeli rekabetlerinden biri olan PSG-Marsilya derbilerinde 4 kez sahaya çıktı, 4 gol ve 1 asist attı.