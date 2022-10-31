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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Okan Buruk en çok Mauro Icardi’ye güveniyor! Büyük maçlarda büyük performans!

Son dakika Galatasaray haberleri... Okan Buruk en çok Mauro Icardi’ye güveniyor! Büyük maçlarda büyük performans!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Karagümrüğü mağlup eden Galatasaray, gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi. Üzerinde büyük bir baskı hisseden Okan Buruk, Beşiktaş maçı için en çok Mauro Icardi'ye güveniyor. Çünkü Arjantinli yıldız büyük maçlarda büyük performans sergiliyor. İşte dikkat çeken istatistik

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
31.10.2022 16:12 - Son Güncelleme: 31.10.2022 16:12
Son dakika Galatasaray haberleri... Okan Buruk en çok Mauro Icardi’ye güveniyor! Büyük maçlarda büyük performans!

Karagümrük karşısında 2-0 kazanan ve büyük bir moral bulan Galatasaray artık gözünü tamamen Beşiktaş derbisine çevirmiş durumda. Galibiyete rağmen üzerinde halen büyük bir baskı hisseden teknik direktör Okan Buruk tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Okan Buruk en çok Mauro Icardi’ye güveniyor! Büyük maçlarda büyük performans!

Kritik 90 dakika öncesi tecrübeli hocanın en çok güvendiği isimlerin başında Mauro Icardi geliyor. Çünkü Arjantinli yıldız kariyeri boyunca büyük maçlarda gösterdiği etkileyici performanslarla dikkatleri çekmiş bir isim.

Son dakika Galatasaray haberleri... Okan Buruk en çok Mauro Icardi’ye güveniyor! Büyük maçlarda büyük performans!

Mauro Icardi, Inter formasını giydiği dönemde 13 kez ezeli rakip Milan'a karşı sahaya çıktı. Yıldız futbolcu Derby della Madonnina olarak adlandıralan derbide 5 kez gol sevincini yaşadı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Okan Buruk en çok Mauro Icardi’ye güveniyor! Büyük maçlarda büyük performans!

Icardi, Inter'in diğer ezeli rakiplerinden Juventus'a karşı 14 maçta 8 gol, Roma'ya karşı 12 maçta 6 gol, Lazio'ya karşı da 13 maçta 8 gol kaydetmeyi başardı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Okan Buruk en çok Mauro Icardi’ye güveniyor! Büyük maçlarda büyük performans!

Arjantinli forvet, Fransa kariyerinde de ülke futbolunun en önemli ezeli rekabetlerinden biri olan PSG-Marsilya derbilerinde 4 kez sahaya çıktı ve 4 gol attı.

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