Son dakika Galatasaray haberleri... Okan Buruk en çok Mauro Icardi’ye güveniyor! Büyük maçlarda büyük performans!

Karagümrük karşısında 2-0 kazanan ve büyük bir moral bulan Galatasaray artık gözünü tamamen Beşiktaş derbisine çevirmiş durumda. Galibiyete rağmen üzerinde halen büyük bir baskı hisseden teknik direktör Okan Buruk tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.