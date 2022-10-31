Son dakika Galatasaray haberleri... Okan Buruk en çok Mauro Icardi’ye güveniyor! Büyük maçlarda büyük performans!
Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Karagümrüğü mağlup eden Galatasaray, gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi. Üzerinde büyük bir baskı hisseden Okan Buruk, Beşiktaş maçı için en çok Mauro Icardi'ye güveniyor. Çünkü Arjantinli yıldız büyük maçlarda büyük performans sergiliyor. İşte dikkat çeken istatistik
31.10.2022 16:12 - Son Güncelleme: 31.10.2022 16:12
Karagümrük karşısında 2-0 kazanan ve büyük bir moral bulan Galatasaray artık gözünü tamamen Beşiktaş derbisine çevirmiş durumda. Galibiyete rağmen üzerinde halen büyük bir baskı hisseden teknik direktör Okan Buruk tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.
Kritik 90 dakika öncesi tecrübeli hocanın en çok güvendiği isimlerin başında Mauro Icardi geliyor. Çünkü Arjantinli yıldız kariyeri boyunca büyük maçlarda gösterdiği etkileyici performanslarla dikkatleri çekmiş bir isim.
Mauro Icardi, Inter formasını giydiği dönemde 13 kez ezeli rakip Milan'a karşı sahaya çıktı. Yıldız futbolcu Derby della Madonnina olarak adlandıralan derbide 5 kez gol sevincini yaşadı.