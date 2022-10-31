Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus galibiyetin ardından konuştu: Bundan iyisi olamazdı

Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'u Olimpiyat Stadı'nda 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik patronu Jesus karşılaşma sonrasında konuştu. Portekizli teknik adam, "3 puanı almak önemliydi. Savunmadaki hatalarımızla rakibi maça ortak ettik. Daha sonra kalitemizi ortaya koyduk" dedi.
OFANSİF OYUN RİSKLİ OYUN DEMEK
Jesus şu ifadeleri kullandı: 34 gol atmış olmak önemli. Ofansif anlamda çok güçlüyüz. Bunun için çok çalışıyoruz. Bu kadar ofansif bir oyun, riskli bir oyun demek.
DEFANSTA DA KUVVETLİ OLMALIYIZ
Defansta da kuvvetli olmanız gerekir. Benim istediğim oyun bu. Çok memnunum. Daha iyisi olamazdı. Bu sezon sadece 2 maç kaybettik ve bu 2 maçta da biz sahada 11 kişi değildik.