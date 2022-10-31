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    Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus galibiyetin ardından konuştu: Bundan iyisi olamazdı

    3 puan almak önemliydi. Savunmadaki hatalarımızla rakibi maça ortak ettik. Daha sonra kalitemizi ortaya koyduk. 34 gol atmış olmak önemli. Ofansif anlamda çok güçlüyüz. Bu sezon sadece 2 maç kaybettik. Bundan daha iyisi olamazdık.

    Bundan iyisi olamazdı

    Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'u Olimpiyat Stadı'nda 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik patronu Jesus karşılaşma sonrasında konuştu. Portekizli teknik adam, "3 puanı almak önemliydi. Savunmadaki hatalarımızla rakibi maça ortak ettik. Daha sonra kalitemizi ortaya koyduk" dedi.



    OFANSİF OYUN RİSKLİ OYUN DEMEK
    Jesus şu ifadeleri kullandı: 34 gol atmış olmak önemli. Ofansif anlamda çok güçlüyüz. Bunun için çok çalışıyoruz. Bu kadar ofansif bir oyun, riskli bir oyun demek.



    DEFANSTA DA KUVVETLİ OLMALIYIZ
    Defansta da kuvvetli olmanız gerekir. Benim istediğim oyun bu. Çok memnunum. Daha iyisi olamazdı. Bu sezon sadece 2 maç kaybettik ve bu 2 maçta da biz sahada 11 kişi değildik.



        HERKES TAKIMINI DÜŞÜNÜYOR
        Bizde bencillik yok. Bunu oyun anlamında değil düşünce anlamında söylüyorum; bencillik yok. Herkes takımın menfaatini düşünüyor. Kim oynarsa oynasın takım kazanıyor.

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        Haberler Spor Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus galibiyetin ardından konuştu: Bundan iyisi olamazdı
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