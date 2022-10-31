Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus galibiyetin ardından konuştu: Bundan iyisi olamazdı





DEFANSTA DA KUVVETLİ OLMALIYIZ

Defansta da kuvvetli olmanız gerekir. Benim istediğim oyun bu. Çok memnunum. Daha iyisi olamazdı. Bu sezon sadece 2 maç kaybettik ve bu 2 maçta da biz sahada 11 kişi değildik.