Jorge Jesus demek gol demek… Profesör Jesus lig tarihine geçti…





Sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı 11 Süper Lig maçında 34 kez fileleri sarsarak lig tarihinde bu aşamalardaki en yüksek sayısını 1959-1960 sezonundan sonra tekrarladı. Fenerbahçe, söz konusu iki sezonda aynı sayıya ulaştı.