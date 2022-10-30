Jorge Jesus demek gol demek… Profesör Jesus lig tarihine geçti…

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımına oynattığı hücum futbolunun sonuçlarını alıyor… Portekizli çalıştırıcının ekibi, 11 maça çıkarken 34 kez fileleri sarsmayı başardı.
Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10'dan fazla maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim 3.1 ile Jorge Jesus oldu.
Sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı 11 Süper Lig maçında 34 kez fileleri sarsarak lig tarihinde bu aşamalardaki en yüksek sayısını 1959-1960 sezonundan sonra tekrarladı. Fenerbahçe, söz konusu iki sezonda aynı sayıya ulaştı.