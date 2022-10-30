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    • Spor
    • 30.10.2022 23:02
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    • 30.10.2022 23:07
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    Jorge Jesus demek gol demek… Profesör Jesus lig tarihine geçti…

    Jorge Jesus, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10’dan fazla maça çıkan teknik direktörler arasında 3.1 ile en yüksek gol ortalaması yakalayan isim oldu.

    Muhammed Güneroğlu
    Jorge Jesus Süper Lig tarihine geçti

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımına oynattığı hücum futbolunun sonuçlarını alıyor… Portekizli çalıştırıcının ekibi, 11 maça çıkarken 34 kez fileleri sarsmayı başardı.



    Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10'dan fazla maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim 3.1 ile Jorge Jesus oldu.



    Sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı 11 Süper Lig maçında 34 kez fileleri sarsarak lig tarihinde bu aşamalardaki en yüksek sayısını 1959-1960 sezonundan sonra tekrarladı. Fenerbahçe, söz konusu iki sezonda aynı sayıya ulaştı.
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            Haberler Spor Jorge Jesus demek gol demek… Profesör Jesus lig tarihine geçti…
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