Eski Galatasaraylılar Adana Demirspor'u uçuruyor! Onyekuru, Belhanda, Ndiaye ve Emre Akbaba'dan büyük başarı

Galatasaray'ın 3 kez kiraladığı Henry Onyekuru ise sezon başında bu kez Adana Demirspor tarafından kiralandı... 25 yaşındaki futbolcu, bu yıl Süper Lig'de 12 maçta boy gösterirken 949 dakika süre aldı ve takımına 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.