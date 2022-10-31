Eski Galatasaraylılar Adana Demirspor'u uçuruyor! Onyekuru, Belhanda, Ndiaye ve Emre Akbaba'dan büyük başarı

Süper Lig'de topladığı 23 puanla maç fazlasıyla 2. basamakta yer alan Adana Demirspor'da, Galatasaray'ın eski futbolcularını skor yükünü çekmeyi sürdürüyor.
Kayserispor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Mavi Şimşekler'de golleri Ndiaye ve Onyekuru atarken, ilk golün asisti Belhanda'dan geldi.
Adana Demirspor ligde 24 gol atarken, bunların yarısı eski Galatasaraylı futbolculardan geldi...
Badou Ndiaye, bu sezon ligdeki 12 maçta da forma giyerken bin 69 dakika süre aldı ve 3 gol, 2 asistle oynadı. Ndiaye, 2017'de Galatasaray'a 7.5 milyon euro'ya transfer olmuştu ardından Stoke City'ye 16 milyon euro'ya gitmişti.