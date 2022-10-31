Beşiktaş Şenol Güneşle çıktığı ilk maçta Ümraniyespor'u 5-2 yendi

Beşiktaş Şenol Güneş'le çok güzel... Siyah-Beyazlılar yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçta Ümraniyespor'u 5-2 yendi. 4. dakikada Beşiktaş VAR uyarısının ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun gerisine geçen Cenk Tosun kaleci Anıl'ı mağlup edip skoru 1-0 yaptı.
CENK'TEN ÖNCE GOL, SONRA ASİST
33. dakikada fark 2'ye çıktı. Cenk Tosun'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Weghorst'un düzgün vuruşu filelere gitti: 2-0. 45'de Del Valle çok güzel bir golle skoru 2-1 yaptı.
ÜMRANİYE'DEN ORGANİZE GOL
48'de Josef'in ceza sahası içine havalandırdığı topu iki hamlede önüne alan Tayyip Talha Sanuç bekletmeden vurdu: 3-1. 57. dakikada çok organize bir atak sonrasında Avanou golü attı: 3-2.