Beşiktaş Şenol Güneşle çıktığı ilk maçta Ümraniyespor'u 5-2 yendi

Beşiktaş Şenol Güneş'le çok güzel... Siyah-Beyazlılar yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçta Ümraniyespor'u 5-2 yendi. 4. dakikada Beşiktaş VAR uyarısının ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun gerisine geçen Cenk Tosun kaleci Anıl'ı mağlup edip skoru 1-0 yaptı.