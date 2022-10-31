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    Beşiktaş Şenol Güneşle çıktığı ilk maçta Ümraniyespor'u 5-2 yendi

    Siyah-Beyazlılar, Ümraniye önünde Weghorst (2), Cenk (2) ve T. Talha ile galibiyete ulaştı... Kartal, Del Valle ve Avounou’nun gollerine engel olamasa da derbi öncesi büyük moral kazandı.

    Şen ola Kartal şen ola

    Beşiktaş Şenol Güneş'le çok güzel... Siyah-Beyazlılar yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçta Ümraniyespor'u 5-2 yendi. 4. dakikada Beşiktaş VAR uyarısının ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun gerisine geçen Cenk Tosun kaleci Anıl'ı mağlup edip skoru 1-0 yaptı.



    CENK'TEN ÖNCE GOL, SONRA ASİST
    33. dakikada fark 2'ye çıktı. Cenk Tosun'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Weghorst'un düzgün vuruşu filelere gitti: 2-0. 45'de Del Valle çok güzel bir golle skoru 2-1 yaptı.



    ÜMRANİYE'DEN ORGANİZE GOL
    48'de Josef'in ceza sahası içine havalandırdığı topu iki hamlede önüne alan Tayyip Talha Sanuç bekletmeden vurdu: 3-1. 57. dakikada çok organize bir atak sonrasında Avanou golü attı: 3-2.



        PERDEYİ WEGHORST KAPATTI
        62. dakikada Redmond'un sağ kanattan arka direğe ortasında rakibinin üzerinden yükselen Cenk Tosun kafayı vurdu: 4-2. 78. dakikada Weghorst perdeyi kapattı ve maç 5-2 sona erdi.

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