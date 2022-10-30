Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu divan toplantısında konuştu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Genel Kurulu'nda çarpıcı açıklamalara imza attı. Ağaoğlu, "Rakiplerimiz sezona çok iddialı transferlerle girdi. '100. yılda şampiyonluk' mottosuyla çok agresif olarak başladılar lige. Şu anda şampiyonluk mücadelesi veren 5-6 kulüp var. Mayıs ayı geldiği zaman hakemin son bitiş düdüğü ile geçen sene söylediğimiz şeyi aynen tekrar edeceğiz... Şampiyonun kim olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi. Bordo- Mavili kulübün başkanı Ağaoğlu, "Sezona iyi hazırlanamadık. Bir yeniden yapılanma söz konusu. Bu uyum sürecinin atlatabileceğimiz dönem 1. ve 2. hazırlık dönemiydi ancak transferlerin birçoğu kamp dönemine yetişemedi. Şampiyonlar Ligi'ne katılamayıp 12 milyon Euro gelirden olduk ancak altyapımızdan yetiştirdiğimiz Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon Euro'ya satarak oradaki açığı kapattık. Trabzonspor ne yaparsa yapsın altyapısına önem vermek zorunda. Tabii altyapı programlarının da üst yapı ile iç içe olması gerekir" ifadelerini kullandı.