Formula 1 Meksika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 Meksika Grand Prix nasıl canlı izlenir?

Formula 1 2022 sezonu şampiyonluğunu Japonya GP'de ilan eden Red Bull pilotu Max Verstappen için yeni bir rekor denemesi daha geliyor.

Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'in ardından bir sezonda 13 kez podyumun zirvesini gören Verstappen, Meksika GP ile 14. galibiyeti alarak bir sezonda en çok yarış kazanan sürücü olma unvanı için mücadele edecek.