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    • Spor
    • 29.10.2022 23:25
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    • 29.10.2022 23:25
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    Formula 1 Meksika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 Meksika Grand Prix nasıl canlı izlenir?

    Formula 1 Meksika GP hakkında araştırmalar hız kazandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışına, Meksika ev sahipliği yapacak. Peki, Formula 1 Meksika GP ne zaman, saat kaçta? Formula 1 Meksika Grand Prix nasıl canlı izlenir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Formula 1 Meksika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 Meksika Grand Prix nasıl canlı izlenir?

    Formula 1'de heyecan sezonun 20. yarışı olan Meksika GP ile devam ediyor. Yarışseverler Meksika Granf Prix için detayları araştırmaya başladı. Peki, Formula 1 Meksika GP ne zaman, saat kaçta? Formula 1 Meksika Grand Prix nasıl canlı izlenir? İşte merak edilenler...

    Formula 1 2022 sezonu şampiyonluğunu Japonya GP'de ilan eden Red Bull pilotu Max Verstappen için yeni bir rekor denemesi daha geliyor.

    Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'in ardından bir sezonda 13 kez podyumun zirvesini gören Verstappen, Meksika GP ile 14. galibiyeti alarak bir sezonda en çok yarış kazanan sürücü olma unvanı için mücadele edecek.

    Formula 1 Meksika GP ne zaman?

    Pazar günü 23.00'da Tivibu'da S Sport ekranlarından izlenebilecek.

    S Sport kanalı nasıl izlenir?

    Formula 1 Meksika yarışının tüm yayınları S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Bu heyecan dolu yarışı izeyebilmek için S Sport'a üye olmak gerekiyor.

        S Sports uydu frekansı

        S Sport kanalı ücretli ve şifreli bir kanaldır. F1'in Türkiye Grand Prix'i geçtiğimiz sene S Sport'ta uydu kanalından şifresiz yayınlanmıştı. İşte S Sport uydu frekans bilgileri;

        Uydu: Türksat 4A

        Frekans: 12188 MHz.

        Polarizasyon: Vertical (dikey)

        DVB-S2-8PSK

        Symbole rate: 27500 ksym/s

        FEC:5/6

        S Sport

        D-Smart 78. Kanal
        TV+ 77. Kanal
        TiviBu 73. Kanal
        Kablo TV 240. Kanal
        Vodafone TV 11. Kanal
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        Eren Holding
        Haberler Spor Formula 1 Meksika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 Meksika Grand Prix nasıl canlı izlenir?
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