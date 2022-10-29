Formula 1 Meksika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 Meksika Grand Prix nasıl canlı izlenir?

Formula 1'de heyecan sezonun 20. yarışı olan Meksika GP ile devam ediyor. Yarışseverler Meksika Granf Prix için detayları araştırmaya başladı. Peki, Formula 1 Meksika GP ne zaman, saat kaçta? Formula 1 Meksika Grand Prix nasıl canlı izlenir? İşte merak edilenler...
Formula 1 2022 sezonu şampiyonluğunu Japonya GP'de ilan eden Red Bull pilotu Max Verstappen için yeni bir rekor denemesi daha geliyor.
Michael Schumacher ve Sebastian Vettel'in ardından bir sezonda 13 kez podyumun zirvesini gören Verstappen, Meksika GP ile 14. galibiyeti alarak bir sezonda en çok yarış kazanan sürücü olma unvanı için mücadele edecek.
Formula 1 Meksika GP ne zaman?
Pazar günü 23.00'da Tivibu'da S Sport ekranlarından izlenebilecek.
S Sport kanalı nasıl izlenir?
Formula 1 Meksika yarışının tüm yayınları S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Bu heyecan dolu yarışı izeyebilmek için S Sport'a üye olmak gerekiyor.