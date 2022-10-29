Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş sözler: Sonuna kadar direnirim başarılı olamazsam bırakırım
Son dakika spor haberleri... Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu çarpıcı açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, yeni hava alanı için Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinin istimlak edilmemesi için sonuna kadar direnç göstereceğini, bunda başarılı olamaması halinde ise görevi bırakacağını belirtti. Ahmet Ağaoğlu ayrıca Mayıs ayında şampiyonun kimin olacağını hep birlikte göreceklerini belirterek, "Şampiyonu hep birlikte alkışlayacağız ve inşallah o alkışlayacağımız takım da Trabzonspor olacaktır" dedi.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu çarpıcı açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, yeni hava alanı için Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinin istimlak edilmemesi için sonuna kadar direnç göstereceğini, bunda başarılı olamaması halinde ise görevi bırakacağını belirtti. Ahmet Ağaoğlu ayrıca Mayıs ayında şampiyonun kimin olacağını hep birlikte göreceklerini belirterek, "Şampiyonu hep birlikte alkışlayacağız ve inşallah o alkışlayacağımız takım da Trabzonspor olacaktır" dedi.
Trabzonspor 52 Olağan Divan Genel Kurulu Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurula Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman ve divan kurulu üyeleri katıldı.
AHMET AĞAOĞLU: "KULÜBÜMÜZÜN BORCU, 1 MİLYAR 981 MİLYON TL'DİR"
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuşmasına Cumhuriyet'in 99.yılını kutlayarak başladı.
Ağaoğlu, "Allah hepimize Cumhuriyetimizin 100.yılında yine hep birlikte aynı coşku ve duyarlılıkla 100. yılımızı kutlamayı nasip etsin. Yönetim kurulu olarak olabildiğince şeffaf olarak yapmış olduğumuz her faaliyette ve girişimde hem camiamızı hem divanı ve hem de taraftarlarımızı bilgilendirme konusunda hassasiyetle hareket etmekteyiz. Özellikle bu divan toplantısını hassasiyetle bekliyordum. Çünkü kamuoyunda Trabzonspor Kulübü'nün borcu 3.2 milyar, 3.6 milyar hatta biraz daha zorlasalar 4 milyar TL ve üzerine çıkacaktı ve Denetleme Kurulu'muzun yapmış olduğu denetleme neticesinde Trabzonspor Kulübümüzün konsolide borcu bağlı şirketlerle birlikte 1 milyar 981 milyon TL borcu var. Burada tabi ki geçmiş dönem borçlarından kaynaklanan kredi borçlarının özellikle faiz yükü ve kur farkı çok önemli bir paydayı teşkil ediyor. Fakat yabancı para cinsinden değerlendirecek olursak gelmiş olduğumuz noktada 185 milyon Euro gibi bir borç yüküyle devraldığımız kulübümüzün bugün 108 milyon Euro civarında bir borca gerilediğini görüyoruz. Geçen seneki gelirlerimiz 791 milyon TL, giderlerimiz 870 milyon TL bu giderlerin içerisinde çok önemli bir bölümü yine kur farkı ve faiz borcu gideri oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
"SONUNA KADAR DİRENÇ GÖSTERİRİM, BAŞARILI OLAMAZSAM O GÜN BIRAKIRIM"
Yeni havaalanı projesi içerisinde Trabzonspor Kulübü Tesislerinin de yer almasına ilişkin de Başkan Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi:
"Yeni bir havaalanı projemiz var ve bu yeni havaalanı projesi içerisinde yaptığımız incelemede maalesef mevcut tesislerimizin yüzde 90'ı istimlaka gidiyor. Ben şahsen eski bir pilot olarak ve biraz da havacılık konusunda bilgisi olan bir insan olarak Trabzon şehrinin daha büyük bir havaalanına ve aşağıya doğru bütün spor tesislerini de içine alaraktan yeniden bir yapılanmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Mevcut havaalanı 250 hatta 300 uçağa kadar iniş-kalkışı rahatlıkla kaldıracak bir kapasitede ve mevcut apronların yanına yapılacak olan ilavelerle de bu tür sıkıntılar kesinlikle giderilebilir. Ben sadece şunu söylüyorum, bu şehrin yeni bir havaalanına ihtiyacı yok, yeni bir spor tesislerine ihtiyacı var. Oradaki spor tesislerini ve bizim Mehmet Ali Yılmaz Spor Tesisleri'mizin ve yan taraftaki spor tesislerinin istimlak edilerek böyle bir şeyin içine girilirse ben bu konuda sonuna kadar direnç gösteririm ve başarısız olduğum zaman da eğer görevdeysem de görevimi bırakır giderim. Trabzonspor'u öyle bir tesisten mahrum bırakmak Trabzonspor'a yapılacak ihanetlerin en büyüğüdür. Kendi adıma konuşuyorum, ihanetlerin en büyüğüdür. Ona da engel olamazsam ben o günü o görevi bırakır giderim"