Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan flaş sözler: Sonuna kadar direnirim başarılı olamazsam bırakırım

"Yeni bir havaalanı projemiz var ve bu yeni havaalanı projesi içerisinde yaptığımız incelemede maalesef mevcut tesislerimizin yüzde 90'ı istimlaka gidiyor. Ben şahsen eski bir pilot olarak ve biraz da havacılık konusunda bilgisi olan bir insan olarak Trabzon şehrinin daha büyük bir havaalanına ve aşağıya doğru bütün spor tesislerini de içine alaraktan yeniden bir yapılanmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Mevcut havaalanı 250 hatta 300 uçağa kadar iniş-kalkışı rahatlıkla kaldıracak bir kapasitede ve mevcut apronların yanına yapılacak olan ilavelerle de bu tür sıkıntılar kesinlikle giderilebilir. Ben sadece şunu söylüyorum, bu şehrin yeni bir havaalanına ihtiyacı yok, yeni bir spor tesislerine ihtiyacı var. Oradaki spor tesislerini ve bizim Mehmet Ali Yılmaz Spor Tesisleri'mizin ve yan taraftaki spor tesislerinin istimlak edilerek böyle bir şeyin içine girilirse ben bu konuda sonuna kadar direnç gösteririm ve başarısız olduğum zaman da eğer görevdeysem de görevimi bırakır giderim. Trabzonspor'u öyle bir tesisten mahrum bırakmak Trabzonspor'a yapılacak ihanetlerin en büyüğüdür. Kendi adıma konuşuyorum, ihanetlerin en büyüğüdür. Ona da engel olamazsam ben o günü o görevi bırakır giderim"



