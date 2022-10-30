Şenol Güneş'in gelişiyle Siyah-Beyazlılar yeniden ‘büyük takım’ futbolu oynayacak

Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş döneminin başlaması Siyah- Beyazlı camiada büyük bir heyecan yarattı. Tecrübeli teknik adamın gelişiyle, Valerien Ismael dönemindeki futbol anlayışı baştan ayağıya değişecek. Güneşle birlikte Siyah-Beyazlı takım 90 dakika boyunca golü düşünüp daha tempolu ve ofansif bir futbol oynayacak. Kanatlar daha çok kullanılacak ve Cenk daha fazla süre alacak. İşte Güneş'in Beşiktaş'ın oyununa yapacağı önemli dokunuşlar:
1) BEŞİKTAŞ YENİDEN PAS TAKIMI OLACAK
Valerien ısmael yönetiminde yüzde 48.4 topla oynayan Beşiktaş son dönemin en düşük oranında kalmıştı. Güneş'in gelişiyle beraber Siyah-Beyazlılar yeniden pas takımı olacak. Beşiktaş şampiyonluk yarışındaki diğer rakipleri gibi en az yüzde 55 topla oynama oranına ulaşacak.
2) ARTIK ÖNLEM YOK, SÜREKLİ HÜCUM VAR
Ismael döneminde en çok tartışılan konulardan birisi, Beşiktaş'ın sürekli rakiplerine önlem alması ve oyun planını rakiplerine göre belirlemesiydi. Siyah-Beyazlılar, Güneş yönetiminde 'büyük takım' futbolu oynamaya başlayacak. Beşiktaş skor ne olursa olsun golü düşünecek.