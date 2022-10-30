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    Şenol Güneş'in gelişiyle Siyah-Beyazlılar yeniden ‘büyük takım’ futbolu oynayacak

    Tecrübeli hocanın gelişiyle Beşiktaş yeniden pas yapıp topa sahip olacak. Siyah-Beyazlılar 90 dakika boyunca ‘önce hücum’ felsefesiyle oynayacak.Cenk Tosun artık daha fazla forma şansı bulacak.

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    Büyük değişim

    Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş döneminin başlaması Siyah- Beyazlı camiada büyük bir heyecan yarattı. Tecrübeli teknik adamın gelişiyle, Valerien Ismael dönemindeki futbol anlayışı baştan ayağıya değişecek. Güneşle birlikte Siyah-Beyazlı takım 90 dakika boyunca golü düşünüp daha tempolu ve ofansif bir futbol oynayacak. Kanatlar daha çok kullanılacak ve Cenk daha fazla süre alacak. İşte Güneş'in Beşiktaş'ın oyununa yapacağı önemli dokunuşlar:



    1) BEŞİKTAŞ YENİDEN PAS TAKIMI OLACAK
    Valerien ısmael yönetiminde yüzde 48.4 topla oynayan Beşiktaş son dönemin en düşük oranında kalmıştı. Güneş'in gelişiyle beraber Siyah-Beyazlılar yeniden pas takımı olacak. Beşiktaş şampiyonluk yarışındaki diğer rakipleri gibi en az yüzde 55 topla oynama oranına ulaşacak.



    2) ARTIK ÖNLEM YOK, SÜREKLİ HÜCUM VAR
    Ismael döneminde en çok tartışılan konulardan birisi, Beşiktaş'ın sürekli rakiplerine önlem alması ve oyun planını rakiplerine göre belirlemesiydi. Siyah-Beyazlılar, Güneş yönetiminde 'büyük takım' futbolu oynamaya başlayacak. Beşiktaş skor ne olursa olsun golü düşünecek.



        3) KARA KARTAL, GÜNEŞ'LE KANATLANACAK!
        2015-2019 arasında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş hep başarılı kanat organizasyonları ile Süper Lig'e damga vurmuştu. Tecrübeli hocanın dönüşüyle Siyah-Beyazlılar'da kanatlar daha çok çalışacak. Bekler sürekli hücuma çıkacak. Beşiktaş hücumda çok yönlü olacak.



        4) CENK TOSUN'UN YERİ BUNDAN SONRA İLK 11
        Şenol Güneş'in dönüşü en çok Cenk Tosun'a yarayacak. Tecrübeli hoca ile kariyerinin en önemli çıkışını yakalayan Cenk yeniden 11'in önemli bir parçası olacak. Güneş, milli futbolcuyu hem ileri uçta hem de kanatlarda kullanacak. N'Koudou genellikle 2. yarılarda kullanılacak.



        GÜNEŞ'TEN 2. DALYA
        Şenol Güneş Ümraniye maçıyla Beşiktaş kariyerindeki 200. maçına çıkacak. Güneş, 199 maçta 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı.

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