Şenol Güneş'in gelişiyle Siyah-Beyazlılar yeniden ‘büyük takım’ futbolu oynayacak





4) CENK TOSUN'UN YERİ BUNDAN SONRA İLK 11

Şenol Güneş'in dönüşü en çok Cenk Tosun'a yarayacak. Tecrübeli hoca ile kariyerinin en önemli çıkışını yakalayan Cenk yeniden 11'in önemli bir parçası olacak. Güneş, milli futbolcuyu hem ileri uçta hem de kanatlarda kullanacak. N'Koudou genellikle 2. yarılarda kullanılacak.